Vereador Juraci Scheffer é eleito presidente da Câmara de Juiz de Fora

da Redação - 04/01/2021 10:19

Os 19 vereadores eleitos em 2020 (sendo quatro mulheres) tomaram posse para a nova Legislatura, durante cerimônia no Plenário da Câmara na tarde de 1º de janeiro. Logo em seguida foi escolhida a nova mesa diretora, em votação nominal. Por unanimidade, foi eleita a chapa única liderada pelo vereador Juraci Scheffer (PT) como presidente, juntamente com doutor Antônio Aguiar (DEM) como vice-presidente, Nilton Militão (PSD) como segundo vice-presidente, além de Cido Reis (PSB) como primeiro secretário e Zé Márcio (PV) como segundo secretário.

A nova mesa diretora ficará composta entre o biênio 2021/2022. O vereador eleito Luiz Otávio Coelho - Pardal (PSL) que foi presidente da Casa no último biênio 2019 / 2020, presidiu a sessão e nomeou como secretário o vereador João Wagner Antoniol (PSC) para auxiliá-lo na cerimônia.

Os vereadores começam as reuniões ordinárias do primeiro período legislativo do ano nesta segunda-feira, 4, às 17h30, de forma presencial no Plenário. Já na terça-feira, 5, às 15h, serão definidos os membros das 16 Comissões Temáticas Permanentes da Câmara, para o exercício de 2021.



Após a eleição, o novo presidente eleito, vereador Juraci Scheffer, agradeceu aos que lhe confiaram a presidência da Casa: "nosso compromisso é resgatar a autoestima das pessoas por meio de um trabalho em defesa da democracia e da inclusão social de forma participativa, colegiada, sensível e aberta para acolher e ouvir a população em suas necessidades por uma cidade melhor para o bem de todas e todos".