Morre, aos 90 anos, o ex-deputado federal Bonifácio de Andrada

da Redação - 06/01/2021

O ex-deputado federal Bonifácio de Andrada (DEM-MG) morreu nesta terça-feira, 5 de janeiro, aos 90 anos, por complicações causadas pela Covid-19.

De acordo com a assessoria da Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac) de onde era professor e reitor, ele estava internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, desde 16 de dezembro, quando foi diagnosticado com a doença.

A morte de Bonifácio também foi confirmada pelo filho, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), no Facebook: "Com imensa dor, comunico o falecimento de meu pai, o ex-deputado Bonifácio de Andrada, ocorrido hoje no hospital Mater Dei em Belo Horizonte. O sepultamento será amanhã em Barbacena (MG)".