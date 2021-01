Vereador propõe isenção de IPTU a imóveis danificados pelas chuvas em JF

da Redação - 14/01/2021 08:35

Está em trâmite na Câmara de Juiz de Fora um projeto de lei de autoria do vereador Bejani Júnior (PODE) que propõe a isenção de IPTU para contribuintes de imóveis atingidos por enchentes e alagamentos ocorridos devido às chuvas. Conforme o texto do PL, a isenção seria aplicada ao IPTU até que as obras de reparo das catástrofes e desastres naturais estejam concluídas ou ao término da execução das obras de grande porte realizadas pelo município.



Em sua fala no Plenário durante a 7ª Reunião Ordinária, nesta terça-feira, 12, Bejani Júnior justificou a proposição lembrando que os moradores do imóvel atingido por enchentes têm grandes perdas financeiras. “Não é justo que pessoas que passam por esse tipo de situação sejam obrigadas a arcar com uma taxa que serve justamente para estabelecer um conjunto de condições básicas aos habitantes da cidade”, ressaltou.



Sobre o IPTU 2021, os proprietários têm até a próxima semana, dia 20, para pagar o imposto com 6% de desconto. Este ano, o IPTU teve um reajuste de mais 4,31% em relação ao valor do ano passado.