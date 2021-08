Câmara realizará Audiências Públicas sobre retomada das aulas presenciais

O tema foi proposto pelos vereadores Juraci Scheffer (PT), Marlon Siqueira (PP) e Maurício Delgado (DEM)

da Redação - 06/08/2021

A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) divulgou nesta sexta-feira, 6, o agendamento de duas Audiências Públicas para o 8º Período Legislativo, que se inicia no dia 16 de agosto. Na terça-feira, 17, as discussões estarão voltadas para a retomada das aulas presenciais com segurança no município de Juiz de Fora. O tema foi proposto pelos vereadores Juraci Scheffer (PT), Marlon Siqueira (PP) e Maurício Delgado (DEM). Foram convidados o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Minas Gerais da Região Sudeste (SINEPE MG), o Movimento Escolas Abertas e as Secretarias de Governo, de Educação e de Saúde.



Na quinta-feira, 19, a Audiência Pública sediará uma ampla discussão sobre a saúde na cidade, abrangendo questões como vacinação, reformas e construção de Unidades Básicas de Saúde, quadros de servidores, áreas descobertas, cirurgias, consultas e demais procedimentos eletivos.

Enquanto vigorar a medida restritiva destinada a preservar o distanciamento social durante a situação de calamidade decorrente da emergência em saúde pública causada pela COVID-19, as audiências, agendadas para o próximo Período Legislativo, serão realizadas de forma híbrida.

A Câmara Municipal estará seguindo regras e protocolos de segurança para a realização das Audiências Públicas

Para que a presença do público ocorra de maneira segura a servidores e visitantes, a Câmara propôs algumas regras, conforme o Ato 306 de 12 de julho de 2021: os assentos deverão ter a ocupação intercalada e não será permitida a presença de público em pé e o Plenário Vereador Francisco Afonso Pinheiro terá ocupação máxima de 50% da capacidade de lotação. Continuam obrigatórias a todos os presentes nas dependências do Palácio Barbosa Lima as normas de segurança sanitárias como a aferição da temperatura, a higienização das mãos com álcool em gel e o uso de máscara facial.

A participação popular está assegurada também por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp da CMJF, (32) 99183-0706, por onde podem ser enviados todos os questionamentos e sugestões até 30 minutos após o início da reunião. Todas as Audiências Públicas estão agendadas para as 15h e serão transmitidas ao vivo pela JFTV Câmara, canal 35.1, e pelo YouTube.