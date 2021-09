Câmara agenda seis audiências públicas neste mês de setembro

Todos os encontros serão transmitidos pela JFTV Câmara, no canal 35.1

da Redação - 15/09/2021 08:04

A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) sediará seis Audiências Públicas (AP) entre os dias 20 e 29 de setembro, sobre temas pertinentes, com oportunidade de participação popular.

A série de reuniões começa na segunda-feira, 20, às 15h, quando serão discutidas as implicações do artigo 9º da Lei 13.012, de 2014. Na terça-feira, 21, por iniciativa do vereador Nilton Militão (PSD), a CMJF discutirá os preparativos para o enfrentamento às enchentes e aos alagamentos na cidade; enquanto na quinta-feira, 23, a pauta dos serviços públicos prossegue em debate, agora, pela possibilidade de criação da Companhia Estatal de Limpeza Urbana (Celurb), uma solicitação do presidente e vereador Juraci Scheffer (PT).



Ainda no calendário de audiências do 9º Período Legislativo de 2021, a Câmara realizará uma AP, requerida pela vereadora Cida (PT), sobre a Represa de Chapéu D’Uvas, na segunda, 27. Já na terça, 28, o tema será a proposta de inclusão da velhice, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), na Classificação Internacional de Doenças (CID). A última AP de setembro, na quarta, 29, será sobre as Metas Fiscais do Município.



Participação Popular é garantida por meio de mensagens de texto

Enquanto vigorar a medida restritiva destinada a preservar o distanciamento social durante a situação de calamidade decorrente da emergência em saúde pública causada pela COVID-19, as audiências agendadas para o 9º Período Legislativo serão realizadas de forma híbrida. A participação popular está assegurada por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp da CMJF, (32) 99183-0706, por onde podem ser enviados todos os questionamentos e sugestões.