Bruno Siqueira (PMDB)
Vice: Sérgio Rodrigues (PMDB)Clique aqui e saiba mais
Custódio Mattos (PSDB)
Vice: Eduardo Freitas (PDT)Clique aqui e saiba mais
- Resultado nas eleições municipais de 2008: 1º turno: 79.520 votos / 2º turno: 148.137 votos
Laerte Braga (PCB)
Vice: Rubens Ragone (PCB)Clique aqui e saiba mais
Marcos Aurélio Paschoalin (PRP)
Vice: Sérgio Polistezup (PRP)Clique aqui e saiba mais
Margarida Salomão (PT)
Vice: José Roberto Maranhas (PSB)Clique aqui e saiba mais
- Resultado nas eleições municipais de 2008: 1º turno: 114.980 votos / 2º turno: 137.719 votos
Victória Mello (PSTU)
Vice: Waldir Giácomo (PSol)Clique aqui e saiba mais
Sobre os candidatos ao cargo de vereador, confira no site do TRE-MG
Acesse aqui
