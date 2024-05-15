Bruno Siqueira (PMDB)

Vice: Sérgio Rodrigues (PMDB)

Clique aqui e saiba mais

Custódio Mattos (PSDB)

Vice: Eduardo Freitas (PDT)

Clique aqui e saiba mais
  • Resultado nas eleições municipais de 2008: 1º turno: 79.520 votos / 2º turno: 148.137 votos

Laerte Braga (PCB)

Vice: Rubens Ragone (PCB)

Clique aqui e saiba mais

Marcos Aurélio Paschoalin (PRP)

Vice: Sérgio Polistezup (PRP)

Clique aqui e saiba mais

Margarida Salomão (PT)

Vice: José Roberto Maranhas (PSB)

Clique aqui e saiba mais
  • Resultado nas eleições municipais de 2008: 1º turno: 114.980 votos / 2º turno: 137.719 votos

Victória Mello (PSTU)

Vice: Waldir Giácomo (PSol)

Clique aqui e saiba mais

Sobre os candidatos ao cargo de vereador, confira no site do TRE-MG
Acesse aqui



Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!