O Governo de Minas informou no fim da noite desta quarta (28) que o deputado estadual Gustavo Valadares será nomeado como novo secretário de Estado de Governo (Segov).

Parlamentar por seis mandatos consecutivos, Valadares é o atual líder de governo na Assembleia Legislativa, função que desempenhou também durante o primeiro mandato. Sua escolha é pautada na continuidade dos trabalhos de articulação da base governista, uma vez que já participa ativamente na construção de consenso para pautas de interesse do Executivo e na intermediação entre as demandas dos deputados com o Estado.

A boa relação construída entre Executivo e Legislativo ao longo deste segundo mandato é em grande parte fruto de sua habilidade de composição. Como secretário de Governo, poderá contribuir para uma aproximação ainda maior entre os dois poderes, tendo sempre como princípio norteador a melhoria da prestação de serviços aos mineiros. A escolha por Gustavo Valadares também acrescenta à articulação do governo um olhar de quem conhece de perto o Legislativo, o que certamente trará um enriquecimento às decisões executivas sobre as quais estará responsável a partir de agora.

"Desejo sucesso ao nosso novo secretário de Governo, Gustavo Valadares. Tenho certeza de que está preparado para auxiliar ainda mais no complexo trabalho que terá pela frente, pois, como líder de governo, já nos trouxe grandes avanços", dá as boas-vindas o governador Romeu Zema.

Governo | Romeu Zema | Secretário