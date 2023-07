A Prefeitura de Juiz de Fora realizou uma reunião na última terça-feira (27) com a organização do Rainbow Fest Brasil, evento de grande relevância em Juiz de Fora. O principal objetivo do encontro foi buscar uma solução para financiar o Rainbow, uma vez que a organização perdeu a data de inscrição do edital que garante a verba e apoio.

Em entrevista ao Acessa, o organizador Oswaldo Braga informou que o Executivo está empenhado em ajudar e que uma visita técnica já foi realizada na Praça Antônio Carlos (PAC). Este será o primeiro evento LGBTQIAPN+ que será realizado na PAC após a reinauguração.

Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura, mas não houve retorno.

Evento injeta cerca de R$10 milhões na economia

Conforme pesquisa realizada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o Rainbow Fest Brasil injeta cerca de R$10 milhões na economia local.

Oswaldo destaca que os eventos atraem mais de 5 mil pessoas de todo o Brasil.