A Prefeitura de Juiz de Fora assinou no dia 30 maio um contrato no valor de R$ 958.671,72 para a construção de uma pista de skate no município. Segundo documento disponível no Portal da Transparência, o espaço será construído no Centro, na Avenida Itamar Franco, ao lado do Viaduto Hélio Fadel.

A empresa responsável pela construção é a sociedade empresarial ANIBAL BRAVIM DE MEIRA, de Belo Horizonte. Para fazer face às despesas resultantes da contratação, o Acessa verificou que o Município utilizará os recursos provenientes do contrato de Financiamento FINISA.

O prazo da execução dos serviços é de seis meses. Já o prazo de vigência do contrato será de nove meses, com possibilidade de prorrogação.

Imbróglio

Como divulgado pelo Portal no dia 17, a Prefeitura de Juiz de Fora inaugurou a reforma da Praça Antônio Carlos, porém, a entrega foi feita com atraso e antes do término das obras. A pista de skate não estava no projeto e causou grande revolta em quem utilizava o espaço para a prática do esporte.

O estudante Pedro Henrique, de 19 anos, informou ao Portal que sempre utilizou a rampa existente na praça, porém quando soube da retirada ficou sem entender. "Era um local muito utilizado não só por mim, mas também pelos meus amigos e outras pessoas, infelizmente estamos vindo agora para a praça, mas sem uma pista para nós", concluiu.

Atualmente o palco da praça está sendo utilizado para a prática do esporte na cidade.

Divulgação - Verba para pista de skate

Tags:

skate