A partir do próximo sábado sábado (15), o estacionamento rotativo pago das vias de Juiz de Fora, administrado pela empresa Estapar, terá reajuste do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como é previsto contratualmente a cada ano. O valor para motos será de R$1,50 e para carros R$3,15 tanto no aplicativo Zul+ quanto nos parquímetros instalados em todos os setores que possuem o serviço.



A cidade possui atualmente mais de 2 mil vagas de estacionamento rotativo distribuídas pelo Centro e os bairros São Mateus, Granbery, Santa Helena, Manoel Honório, Benfica, Santa Terezinha e Alto dos Passos.