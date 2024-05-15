Arrai? do S? Sabor

Buffet no melhor estilo caipira

Emilene Campos
8/6/2001

 As tradicionais festas juninas podem ser um charmoso tema de decora??o para recep??o de amigos ou comemora??o de anivers?rios. Pensando nisso, o JFService consultou tr?s especialistas em ornamenta??o de eventos que v?o ajud?-lo a montar mesas e card?pios no melhor estilo caipira:

  • Folhas de bananeira e tigela de ?gata
    •
  • Chap?u de palha e panela de barro
    •
  • Tule e bonecas de pano
    •
  • Onde conseguir as pe?as
    •
  • Muito al?m do arroz doce
    •
  • Pre?os dos produtos de festa junina
    •


    Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!