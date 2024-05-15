Arrai? do S? Sabor
Emilene Campos
As tradicionais festas juninas podem ser um charmoso tema de decora??o para recep??o de amigos
ou comemora??o de anivers?rios. Pensando nisso, o JFService
consultou tr?s especialistas em ornamenta??o de eventos que v?o ajud?-lo a montar
mesas e card?pios no melhor estilo caipira:
Folhas de bananeira e tigela de ?gata
Chap?u de palha e panela de barro
Tule e bonecas de pano
Onde conseguir as pe?as
Muito al?m do arroz doce Pre?os dos produtos de festa junina
Buffet no melhor estilo caipira
8/6/2001
