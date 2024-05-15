Chap?u de palha e panela de barroSe tiver dificuldade em conseguir folhas de bananeiras, fa?a a saia da mesa em papel crepom colorido. A sugest?o ? de Suzana Manganelli Vieira, da Oficina de Sonhos. O primeiro passo ? montar o suporte para os babados. Para isso, voc? deve fazer uma saia de papel-jornal. Em seguida, corte o rolo de papel crepom ao meio e o desenrole. Fa?a preguinhas no papel crepom (quantos menores, mais franzido fica) e v? fixando com o aux?lio de fita dupla face.
Depois de contornar toda a mesa, comece o outro babado, tendo como suporte o papel jornal. A quantidade de babados ser? definida pela altura da mesa. No tampo, use juta cru e fa?a o acabamento com fitas de tafet? coloridas. Se usar apenas uma cor de papel crepom, incremente o babado com bandeirinhas de S?o Jo?o.
Para expor os doces, voc? pode usar chap?us de palha desfiados ou bandeijas de palha de milho, forrados com papel celofane incolor. Para que o doce fique bem ? mostra, ? necess?rio colocar um enximento que ocupe metade da altura do chap?u. Quent?o e doces quentes devem ser acondicionados em panelas de barro. Para servir, use concha e colheres de madeira. Como acabamento, coloque palha no espa?o entre os pratos e bonecas com vestimenta de festa junina.
