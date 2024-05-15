Buffet no melhor estilo caipira
Tule e bonecas de pano"Outra alternativa para forrar a mesa ? o tule", ensina Ant?nio Carlos Pena, da Decorar Festas. Voc? pode alugar uma saia franzida ou produzi-la com a ajuda de uma m?quina de costura. O tampo pode ser de juta colorida e desfiada. O charme desta produ??o fica por conta dos bonecos de pano caraterizados como jequinhas. Voc? pode distribu?-los entre as cestas de vime e panelas de pedra. Outra alternativa ? usar ?rvores de espuma para pregar as bandeirinhas de S?o Jo?o.
