Sabores do Brasil

Comemore o Dia da Independ?ncia com pratos bem brasileiros

Ana Let?cia Sales- 5/09/2002

No dia 7 de setembro o Brasil comemora sua Independ?ncia. E para festejar essa data especial que tal preparar quitutes tipicamente brasileiros? Do o almo?o ? sobremesa otraz dicas especiais para que uma das datas mais importantes do pa?s seja bem lembrada na sua mesa.





Almo?o bem brasileiro



Para ter um almo?o com comidas t?picas da nossa p?tria, arrume as malas e passe pelo nordeste, pelo sul e pelo sudeste. Pegue um pouco do tempero de cada um deles ou fa?a um card?pio t?pico de uma regi?o espec?fica. Prepare um sabor bem baiano com um prato de Caruru, que significa comida de folhas em tupi-guarani (c?a-reru). Ou ainda o Bob? de Camar?o, outro prato tipicamente baiano, mas que j? conquistou o resto do pa?s.

Continuando pela Bahia voc? tamb?m pode fazer o Xinxim de Galinha. Todos esses pratos podem vir acompanhados de um delicioso Vatap? ou do Acaraj?. Outra iguaria nordestina muito apreciada no resto do pa?s ? a carne seca, que era preparada em mantas e conservada em sal, para resistir a longas viagens sem estragar na aridez do sert?o. Para incrementar a receita prepare a Carne seca com Ab?bora.

Pelos lados do sul podemos encontrar pratos como o saboroso Arroz de Carreteiro que era o alimento das carreatas que cruzavam o interior do Rio Grande do Sul. No Sul n?o pode faltar um belo churrasco, onde o rod?zio ? chamado de "espeto corrido". Prepare o Cupim no Espeto ou uma deliciosa Costela na Brasa e se sinta nos Pampas Ga?chos.

No sudeste tamb?m existem muitas iguarias deliciosas para um almo?o digno de Dom Pedro. Passe por S?o Paulo e n?o deixe de preparar a receita do Cuscuz Paulista. J? pelo lado do Rio de Janeiro pode-se preparar o mais famoso prato brasileiro, a Feijoada que nasceu nas senzalas que abrigavam os escravos na capital carioca no final do s?culo XIX. Quando os nobres matavam um porco, os restos indesejados - p?s, orelhas, rabo e tripas - eram dados aos escravos. Eles misturavam tudo isso ao feij?o durante o cozimento e comiam com farinha.

J? em Minas Gerais ? poss?vel degustar muitas delicias t?picas como o Leit?o ? Pururuca ou a Canjiquinha com Costelinha acompanhada de couve bem fina, angu, feij?o e arroz. Tamb?m n?o esque?a do famoso Feij?o Tropeiro que pode servir de acompanhamento. Os pratos mineiros ficam ainda mais saborosos quando feitos no fog?o a lenha, e melhor ainda se acompanhados de uma boa cacha?a da terra. No Esp?rito Santo ? poss?vel encontra as saborosas moquecas. N?o perca tempo e prepare a deliciosa Moqueca Capixaba. J? pelos lados do Centro-Oeste ? poss?vel encontrar um prato t?pico de Goi?s, o Arroz com Pequi.

Sobremesas da p?tria



Os quitutes da nossa terra s?o encontrados em diversas regi?es. Existem alguns que s?o feitos desde antes do descobrimento, pelos ?ndios, como a Tapioca. E h? at? curiosidades como o Brigadeiro, que foi criado no Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando era dif?cil conseguir leite fresco, ovos, am?ndoas e a?car. Batizaram o doce como uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, pol?tico e candidato ? Presid?ncia.



Quando se pensa em doces logo se lembra de Minas Gerais onde as variedades e sabores infinatos. Prepare um saboroso Arroz Doce, ou o delicioso Doce de Leite. Um P?-de-moleque, ou um Quindim sempre s?o bem vindos. Assim como o suculento Doce de Ab?bora com Coco. E quando a tarde vier chegando o melhor ? preparar um bom Bolo de Fub? e um caf? quente.







