Para um lanche da tarde, acompanhado de um bom caf?, passado na hora, nada melhor do que o saboroso p?o de queijo. Se for feito em uma cozinha de Minas Gerais, melhor ainda! Otraz as receitas t?picas do p?ozinho e algumas varia?es , que s? fazem deste prato uma unanimidade nacional e at? mesmo internacional.





O p?o de queijo ? uma iguaria mineira que foi criada no s?culo XVIII. A tradicional receita leva leite, ovos, queijo-de-minas curado e ralado, al?m do polvilho que ? o amido de tapioca, a parte nobre da mandioca. Para apreciar essa iguaria t?pica de Minas, clique nos nomes dos pratos e veja as receitas.





Os cl?ssicos e suas varia?es



Entre p?es de queijo cl?ssicos da cozinha mineira, onde a massa ? escaldada, amassada com as m?os e moldada em forma de bolinhas, voc? pode experimentar o P?o de Queijo da Moda e o P?o de Queijo Mineiro.









Existem outras op?es para quem deseja variar o sabor. Fa?a os p?ezinhos que levam queijo parmes?o, ao inv?s do curado, como o P?o de Queijo I e o P?o de Queijo Gostoso. Voc? tamb?m pode colocar batata na massa como nas receitas de P?o de Queijo Light e o P?o de Queijo com Batatas.





Para inovar o p?ozinho



Outra op??o s?o os p?es de queijo que levam iogurte ou coalhada na massa. Para fazer um desses veja a receita do P?o de Queijo da Filhinha e o P?o de Queijo com Iogurte que tamb?m leva recheio de requeij?o antes de ser assado. Outro que leva recheio ? o P?o de Queijo Recheado com presunto. Prove e aproveite!

Para inovar o melhor ? fazer a receita do P?o de Queijo Frito. Voc? tem ainda a op??o de colocar amido de milho na massa, como mostra a receita de P?o de Queijo e trocar o tipo de queijo como no P?o de Queijo Colonial.

P?ezinhos r?pidos e pr?ticos



Se voc? gosta de praticidade na hora de preparar algum prato, escolha as receitas de p?o de queijo que podem ser feitas no liq?idificador como o P?o de Queijo de Forminha, o P?o de Queijo R?pido e o pr?prio P?o de Queijo de Liq?idificador. ? fazer e se deliciar na hora do lanche, para receber visitas e at? mesmo na hora de ver um filme no v?deo.

