Receitas com Azeite

"Me passe o azeite, por favor" Receitas deliciosas temperadas com azeite
07/12/2002
O nome foi legado pelos ?rabes e quer dizer sumo de azeitona (az+zait). Mas o azeite tamb?m era h?bito dos eg?pcios h? seis mil anos atr?s e ocupava um lugar de destaque nos produtos comercializados. Passados os anos, sua efici?ncia foi comprovada devido as in?meras utiliza?es: alimenta??o, medicina, higiene e beleza. O azeite foi ainda combust?vel para ilumina??o, lubrificante para as ferramentas e alfaias agr?colas, impermeabilizante para fibras t?xteis e elemento essencial em ritos religiosos, voc? sabia?
Mas dentre todas as utilidades a mais gostosa, sem d?vida, ? a que se refere ? alimenta??o. O S? Sabor selecionou algumas receitas nas quais voc? pode utilizando o azeite. Vale a pena conferir!
Saiba mais sobre a produ??o do azeite
O primeiro passo da moenda da azeitona ? a sua transforma??o numa massa. Depois, faz-se a batedura, que consiste num batimento lento e cont?nuo da massa de azeitona, com um aquecimento suave.A massa obtida durante a moenda ?, ent?o, extra?da por prensagem ou, mais modernamente, por centrifuga??o.
O mosto que escorre para fora das prensas ? ent?o separado no processo de decanta??o. Devido ? densidade ? o azeite ? mais leve ? a ?gua permanece no fundo e o azeite ? superf?cie. O azeite ? depois classificado por tipos e embalado, normalmente em garrafas de vidro, as quais s?o rotuladas.
Maravilhas com o azeite
- Bolo de Azeite
- Biscoitos de Azeite
- Erva-doce com azeite e vinho branco
- Creme de palmito pupunha trufado com azeite
- Espaguete com v?ngole e azeite de manjeric?o
- Brioche de azeite de oliva ? proven?al
- Ovos mexidos com azeite de oliva
- Pernil com ervas e azeite
- Farofa de azeite ou de azeite de dend?
- Azeite condimentado com ervas
- Azeite condimentado
