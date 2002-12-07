Receitas com Azeite

Notícias

"Me passe o azeite, por favor" Receitas deliciosas temperadas com azeite

Ludmila Gusman
07/12/2002

A comida fica mais saborosa se no seu preparo, al?m dos temperos tradicionais, voc? tamb?m acrescentar o azeite. Quem j? experimentou garante que n?o consegue mais parar. Alguns m?dicos recomendam n?o abusar, principalmente se o colesterol est? l? no alto. Mas n?o h? quem resista, por exemplo, a uma salada "no capricho", bem temperada, no ponto para ser saboreada. E, ? claro, com bastante azeite.

O nome foi legado pelos ?rabes e quer dizer sumo de azeitona (az+zait). Mas o azeite tamb?m era h?bito dos eg?pcios h? seis mil anos atr?s e ocupava um lugar de destaque nos produtos comercializados. Passados os anos, sua efici?ncia foi comprovada devido as in?meras utiliza?es: alimenta??o, medicina, higiene e beleza. O azeite foi ainda combust?vel para ilumina??o, lubrificante para as ferramentas e alfaias agr?colas, impermeabilizante para fibras t?xteis e elemento essencial em ritos religiosos, voc? sabia?

Mas dentre todas as utilidades a mais gostosa, sem d?vida, ? a que se refere ? alimenta??o. O S? Sabor selecionou algumas receitas nas quais voc? pode utilizando o azeite. Vale a pena conferir!

Saiba mais sobre a produ??o do azeite

Tudo come?a com a colheita das azeitonas (a "apanha"). Tradicionalmente, a "apanha" tem sido feita manualmente, mas o custo e escassez de m?o-de-obra, entre outros factores, motivaram a procura de sistemas mec?nicos, sendo os vibradores os equipamentos mais utilizados nos dias de hoje. Uma vez recolhida a azeitona, esta ? transportada o mais cedo poss?vel para o lagar, onde se realizam as opera?es da sua transforma??o em azeite, com destaque para a moenda e a extrac??o.

O primeiro passo da moenda da azeitona ? a sua transforma??o numa massa. Depois, faz-se a batedura, que consiste num batimento lento e cont?nuo da massa de azeitona, com um aquecimento suave.A massa obtida durante a moenda ?, ent?o, extra?da por prensagem ou, mais modernamente, por centrifuga??o.

As prensas atuais operam numa pilha (o "castelo") de camadas de massa colocadas sobre uma esp?cie de filtros (os "capachos"). O castelo ? sujeito a uma forte press?o hidr?ulica, que faz libertar o mosto oleoso ? azeite e ?gua, que ser?o separados a seguir.

O mosto que escorre para fora das prensas ? ent?o separado no processo de decanta??o. Devido ? densidade ? o azeite ? mais leve ? a ?gua permanece no fundo e o azeite ? superf?cie. O azeite ? depois classificado por tipos e embalado, normalmente em garrafas de vidro, as quais s?o rotuladas.


Fonte: http://www.infoazeite.net

Maravilhas com o azeite

Acesse as receitas! Basta clicar nos nomes dos pratos.
