Ana Let?cia Sales
3/01/03
M?o na massa
Para quem quer sabor acima de tudo os aperitivos ideais s?o os mais temperados ou condimentados. Ent?o separe os ingredientes e m?os ? obra. Prepare a receita de Amendoim picante, ou as saborosas Bolinhas de Queijo e ainda a picante Beringela Frita.
Quem n?o perde tempo e usa a criatividade pode preparar a receita de Aperitivo de Mandioca, o Bolinho de Arroz e o famoso e tradicional Bolinho de bacalhau, indispens?vel para acompanhar uma boa cerveja ou um refrescante refrigerante.
Sabor sem perder a forma
Se voc? gosta de aperitivos mas n?o quer alguns quilinhos extras na balan?a, n?o se preocupe! Op?es de petiscos um pouco menos cal?ricos n?o faltam. A pasta ?rabe Babaganouch a base de beringela ? ?tima para acompanhar torradas e, especialmente, o p?o s?rio. Outras op?es de pat?s para acompanhar torradinhas s?o o Aperitivo de Salpic?o, o Aperitivo de Tomate, o Aperitivo de Pepino e Camar?o, al?m do inigual?vel Tomate Seco, perfeito para todos os momentos.
Experimente tamb?m o Aperitivo de batata e cebola, al?m das conservas como o Pepino em conserva ou a Beringela em Conserva, para quem tem o paladar agu?ado essas iguarias s?o especiais para os momentos de descontra??o. E para n?o perder nenhuma dica confira as receitas de Canap?s de Azeitona, o Pastelzinho aperitivo, o Aperitivo Misto e bom apetite!
