Aperitivos

Uma boa id?ia para qualquer hora







Ana Let?cia Sales

3/01/03

Na hora de tomar aquela cervejinha, de ver um filme ou at? mesmo assistir ao jogo na TV, nada melhor do que um aperitivo. Aqueles pequenos petiscos acompanham as horas de lazer, nas reuni?es ou festinhas com os amigos, para um relaxanteou, simplesmente, para matar a fome na hora da Sess?o da Tarde. Se voc? tamb?m ficou com ?gua na boca siga as dicas que opreparou e prepare uma bebida gelada para acompanhar esses deliciosos petiscos.

M?o na massa





Para quem quer sabor acima de tudo os aperitivos ideais s?o os mais temperados ou condimentados. Ent?o separe os ingredientes e m?os ? obra. Prepare a receita de Amendoim picante, ou as saborosas Bolinhas de Queijo e ainda a picante Beringela Frita.





Quem n?o perde tempo e usa a criatividade pode preparar a receita de Aperitivo de Mandioca, o Bolinho de Arroz e o famoso e tradicional Bolinho de bacalhau, indispens?vel para acompanhar uma boa cerveja ou um refrescante refrigerante.











Sabor sem perder a forma



Se voc? gosta de aperitivos mas n?o quer alguns quilinhos extras na balan?a, n?o se preocupe! Op?es de petiscos um pouco menos cal?ricos n?o faltam. A pasta ?rabe Babaganouch a base de beringela ? ?tima para acompanhar torradas e, especialmente, o p?o s?rio. Outras op?es de pat?s para acompanhar torradinhas s?o o Aperitivo de Salpic?o, o Aperitivo de Tomate, o Aperitivo de Pepino e Camar?o, al?m do inigual?vel Tomate Seco, perfeito para todos os momentos.

Experimente tamb?m o Aperitivo de batata e cebola, al?m das conservas como o Pepino em conserva ou a Beringela em Conserva, para quem tem o paladar agu?ado essas iguarias s?o especiais para os momentos de descontra??o. E para n?o perder nenhuma dica confira as receitas de Canap?s de Azeitona, o Pastelzinho aperitivo, o Aperitivo Misto e bom apetite!

Acesse as receitas! Basta clicar nos nomes dos pratos.

Clique aqui e cadastre suas receitas no S? Sabor.