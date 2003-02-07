Sol, calor e sorvete

Ana Let?cia Sales

7/02/03

O juizforano come?a agora a sentir o calor, de verdade! A chuva deu uma tr?gua e a temperatura sobe mais e mais. O sol a pino, calor at? na sombra, muito suor e sede. Quer dar refrescada? Nada melhor do que um bom sorvete em uma hora dessas. Aqui novoc? pode conhecer um pouquinho da origem dos sorvetes e tamb?m experimentar deliciosas receitas dessa guloseima. ? s? clicar no nome das receitas e saborear!

Como tudo come?ou



H? cerca de 4 mil anos o eg?pcios j? tinham seus sorvetes para matar o calor nos desertos. Os persas j? tentavam se refrescar nos dias calorentos tomando sucos de furtas bem doces e gelados. J? os ?rabes misturavam suco de fruta com gelo.

Mas foi na China que se acredita ter surgido o verdadeiro sorvete. A sobremesa predileta da nobreza era uma pasta, feita de leite e arroz, que era colocada na neve para solidificar. O principal problema era armazenar a neve no ver?o em rudimentares c?maras frigor?ficas subterr?neas, com grossas paredes de pedra.



Na Idade M?dia, quando os chineses j? faziam os sorvetes, adicionando a neve ao leite, Marco Polo (1254-1324), o grande explorador veneziano, levou o sorvete para a It?lia. Dali, os famosos sucos de fruta congelados alcan?aram a Fran?a e logo depois o resto do mundo. No s?culo XVI, o italiano Bernardo Buontalenti inventou o sorvete ? base de leite, mais macio e nutritivo. Na primeira metade do s?culo seguinte, um outro italiano, Proc?pio Coltelli, criou a m?quina de fazer sorvete.

Depois da teoria a pr?tica



Agora ? hora de p?r em pr?tica tudo o que os nossos antepassados inventaram e reinventaram sobre o sorvete. Confira as receitas deliciosas dessa iguaria tentadora. Existem receitas mais simples e outras mais sofisticadas. Escolha aquela que agradar mais seu paladar. Uma receita f?cil e r?pida ? a de Sorvete de Morangos que leva iogurte nos ingredientes. Outros deliciosos sorvetes de frutas s?o o Sorvete de Manga e o Sorvete de Kiwi, deliciosamente refrescantes.

Outra del?cia em forma de doce em neve ? o Sorvete de Creme, que tamb?m pode ser usado para acompanhar bolos, para fazer milk shakes e muitos outros doces. Voc? tamb?m pode experimentar outra receita infal?vel: o Sorvete de Chocolate e Nozes, que ? sucesso garantido!

Acesse as receitas! Basta clicar nos nomes dos pratos.

