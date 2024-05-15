Clique aqui: receitas de bombons e trufas
Id?ias variadas para deixar os "bombons bonitos e gostosos"
Ludmila Gusman
abril/2003
O que n?o falta ? mercado para ser explorado nesta ?poca. As escolas infantis sempre promovem eventos ligados ? P?scoa. Isso sem falar nas igrejas cat?licas, nas fam?lias e namorados que aproveitam a ocasi?o para fazer um "mimo" a pessoa amada. Motivos n?o v?o faltar, pode ter certeza.
Mesmo que voc? n?o esteja disposta a fazer o bombom caseiro (Leia a mat?ria!), vale a pena dar aquela incrementada na embalagem. Basta comprar o bombom pronto e fazer o arranjo personalizado. Os materiais para a confec??o das embalagens voc? encontra nas lojas especializadas em festas e em papelarias (Veja algumas). Na maioria dos arranjos sugeridos nesta reportagem, voc? tamb?m precisar? da cola quente. Esse material ? vendido em tubos e funciona com uma Pistola el?trica. Em Juiz de Fora ? f?cil de encontrar.
Tudo depende da sua criatividade
Com todos os materiais em m?os, o segredo mais importante ? a sua criatividade. N?o tenha medo de criar e abusar nos efeites, ? claro que com modera??o. Se voc? quer, por exemplo, presentar seu namorado ou marido, embalagens em tons de vermelho, cora??o s?o boas sugest?es. A partir da embalagem que vamos ensinar (quadro abaixo), voc? pode criar uma exclusiva!
Id?ias para l? de originais
Sugest?es n?o v?o faltar. Prepare o material necess?rio e m?os ? obra. Para voc? saber como se fa?a estes enfeites, clique na imagem que vamos mostrar o passo-a-passo completo. Bom trabalho!
Onde encontrar os materiais para a fabrica??o das embalagens:
