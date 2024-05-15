Clique aqui: receitas de bombons e trufas

D? um toque especial ?s suas embalagens

Id?ias variadas para deixar os "bombons bonitos e gostosos"

Ludmila Gusman
abril/2003

Agora que voc? j? sabe fazer os bombons e as trufas com as dicas do S? Sabor, que tal aprender o passo-a-passo da confec??o das embalagens artesanais? Selecionamos as melhores id?ias nas Revistas Especiais de P?scoa, vendidas nas bancas de jornais da cidade. Em algumas delas voc? encontra sugest?es muito interessantes, at? mesmo para abrir o seu pr?prio neg?cio e, quem sabe, ganhar um "dinherinho extra", nessa ?poca do ano? N?o custa nada experimentar!

O que n?o falta ? mercado para ser explorado nesta ?poca. As escolas infantis sempre promovem eventos ligados ? P?scoa. Isso sem falar nas igrejas cat?licas, nas fam?lias e namorados que aproveitam a ocasi?o para fazer um "mimo" a pessoa amada. Motivos n?o v?o faltar, pode ter certeza.

Mesmo que voc? n?o esteja disposta a fazer o bombom caseiro (Leia a mat?ria!), vale a pena dar aquela incrementada na embalagem. Basta comprar o bombom pronto e fazer o arranjo personalizado. Os materiais para a confec??o das embalagens voc? encontra nas lojas especializadas em festas e em papelarias (Veja algumas). Na maioria dos arranjos sugeridos nesta reportagem, voc? tamb?m precisar? da cola quente. Esse material ? vendido em tubos e funciona com uma Pistola el?trica. Em Juiz de Fora ? f?cil de encontrar.

Tudo depende da sua criatividade
Com todos os materiais em m?os, o segredo mais importante ? a sua criatividade. N?o tenha medo de criar e abusar nos efeites, ? claro que com modera??o. Se voc? quer, por exemplo, presentar seu namorado ou marido, embalagens em tons de vermelho, cora??o s?o boas sugest?es. A partir da embalagem que vamos ensinar (quadro abaixo), voc? pode criar uma exclusiva!

Id?ias para l? de originais
Sugest?es n?o v?o faltar. Prepare o material necess?rio e m?os ? obra. Para voc? saber como se fa?a estes enfeites, clique na imagem que vamos mostrar o passo-a-passo completo. Bom trabalho!

Clique nas fotos abaixo para aprender o passo-a-passo

Onde encontrar os materiais para a fabrica??o das embalagens:

  • Gelbison Festas (Rua S?o Sebasti?o, 719) - Telefone: 3215-3476
  • T? T? Festas (Rua Floriano Peixoto, 329) - Telefone: 3216-9302
  • Casa do Chocolate (Av. Get?lio Vargas, 675, lj.8) - Telefone: 3218-5986
  • Palimontes Papelaria (Rua Halfeld, 716) - Telefone: 3215-8311
  • Papelaria e Armarinho Ca?ula (Rua Halfeld, 373) - Telefone: 3215-7041


    • Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!