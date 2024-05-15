Clique aqui: aprenda a fazer ovos de P?scoa caseiros

A beleza dos ovos de P?scoa

Passo-a-passo de quatro embalagens criativas

Ludmila Gusman
abril/2003


"Um ovo de P?scoa bem embalado ? outra coisa!" Se voc? quiser, ainda tem tempo de preparar o material e come?ar a investir nesse setor. Agora que j? sabe como fazer um ovo caseiro, que tal aprender as embalagens? Temos quatro sugest?es diferentes. Basta voc? seguir o passo-a-passo.

Embalagem artesanal
Essa ? bem artesanal. Com uma toalha de TNT, la?os dourados e os incrementos para o ovo de P?scoa ficar ainda mais bonito, voc? consegue fazer uma embalagem pra l? de original. Se voc? preferir comprar o ovo pronto n?o tem problema. Tire a embalagem que vem com o ovo e coloque a sua no lugar. Quem for o presenteado, com certeza vai adorar! Aprenda o passo-a-passo desta embalagem, clicando aqui

La?o para ovo de P?scoa
O la?o tamb?m comp?e a embalagem! Existem muitos modelos diferentes que voc? pode aprender. Nessa sugest?o que passamos, voc? precisar? de fita de organza da cor que preferir (vai depender da cor que voc? embrulhar o ovo de P?scoa).
Sugerimos que o la?o acompanhe a mesma cor, ou ent?o, que seja bem parecida ou "tom sobre tom". Combinar os enfeites ? muito importante, causa um aspecto visual bem melhor. Se preferir o colorido, selecione bem as cores para n?o ficar muito exagerado. Para aprender a fazer este la?o da foto, clique aqui.


Cestinha embrulhada
A cesta ? ?tima sugest?o para os casais que pensam em encher o amado com muito chocolate. N?o ? dif?cil de fazer, voc? pode incrementar da maneira que achar melhor, tudo vai depender da sua criatividade. Na cesta ao lado, s? tem chocolates, mas nada impede que a cesta que voc? criar possa ter tamb?m, por exemplo, biscoitinhos, frutas, e at? um presente. N?s passamos a sugest?o, mas a criatividade fica por sua conta. Aprenda a fazer a cestinha embrulhada, clicando aqui.




Ovo no Coelho
Esta ?ltima id?ia ? indicada para lembran?as escolares. Chega essa ?poca, as professoras ficam loucas procurando o que fazer para dar de presente para os alunos. Esta embalagem ? muito f?cil e, o que ? melhor, simples de confeccionar, vale a pena voc? tentar. O ovo pode ser feito em casa ou comprado a quilo. O tamanho voc? escolhe. Para ficar ainda mais bonito, voc? pode acrescentar um cart?o desejando votos de Feliz P?scoa! Clique aqui para aprender como se faz essa embalagem.



Outras sugest?es

Estas sugest?es s?o de Rose Tortoriello


