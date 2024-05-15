Clique aqui: aprenda a fazer ovos de P?scoa caseiros

A beleza dos ovos de P?scoa

Ludmila Gusman

abril/2003



"Um ovo de P?scoa bem embalado ? outra coisa!" Se voc? quiser, ainda tem tempo de preparar o material e come?ar a investir nesse setor. Agora que j? sabe como fazer um, que tal aprender as embalagens? Temos quatro sugest?es diferentes. Basta voc? seguir o

Embalagem artesanal

Essa ? bem artesanal. Com uma toalha de TNT, la?os dourados e os incrementos para o ovo de P?scoa ficar ainda mais bonito, voc? consegue fazer uma embalagem pra l? de original. Se voc? preferir comprar o ovo pronto n?o tem problema. Tire a embalagem que vem com o ovo e coloque a sua no lugar. Quem for o presenteado, com certeza vai adorar! Aprenda o passo-a-passo desta embalagem, clicando aqui

La?o para ovo de P?scoa

O la?o tamb?m comp?e a embalagem! Existem muitos modelos diferentes que voc? pode aprender. Nessa sugest?o que passamos, voc? precisar? de fita de organza da cor que preferir (vai depender da cor que voc? embrulhar o ovo de P?scoa).

Sugerimos que o la?o acompanhe a mesma cor, ou ent?o, que seja bem parecida ou "tom sobre tom". Combinar os enfeites ? muito importante, causa um aspecto visual bem melhor. Se preferir o colorido, selecione bem as cores para n?o ficar muito exagerado. Para aprender a fazer este la?o da foto, clique aqui.



Cestinha embrulhada

A cesta ? ?tima sugest?o para os casais que pensam em encher o amado com muito chocolate. N?o ? dif?cil de fazer, voc? pode incrementar da maneira que achar melhor, tudo vai depender da sua criatividade. Na cesta ao lado, s? tem chocolates, mas nada impede que a cesta que voc? criar possa ter tamb?m, por exemplo, biscoitinhos, frutas, e at? um presente. N?s passamos a sugest?o, mas a criatividade fica por sua conta. Aprenda a fazer a cestinha embrulhada, clicando aqui.







Ovo no Coelho

Esta ?ltima id?ia ? indicada para lembran?as escolares. Chega essa ?poca, as professoras ficam loucas procurando o que fazer para dar de presente para os alunos. Esta embalagem ? muito f?cil e, o que ? melhor, simples de confeccionar, vale a pena voc? tentar. O ovo pode ser feito em casa ou comprado a quilo. O tamanho voc? escolhe. Para ficar ainda mais bonito, voc? pode acrescentar um cart?o desejando votos de Feliz P?scoa! Clique aqui para aprender como se faz essa embalagem.





Outras sugest?es

