Rabanada

Varia?es dessa iguaria indispens?vel no Natal (Clique aqui!)

Ludmila Gusman
09/12/03

 
Quem de voc?s n?o v?em a hora de chegar o Natal para apreciar a gostosura da rabanada, hein? A iguaria tradicional ? preparada com p?o especial amanhecido, ovos e leite, sendo, depois de frita, polvilhada ainda quente com a?car e canela em p?. Mas todo mundo sabe que na cozinha o que vale mesmo ? a criatividade.

Por isso ? que, hoje, encontramos rabanadas incrementadas com p?o de forma, leite condensado, sorvete, calda de a?car e at? mesmo chocolate.

Em Portugal, nas regi?es do Minho e D'ouro, s?o chamadas rabanadas antigas, enquanto que as fidalgas s?o embebidas com vinho do porto. Na Fran?a, chamam-se "pains perdus" (p?es perdidos) e s?o semelhantes ?s cl?ssicas.

Abaixo uma sele??o de receitas especiais. Confira!

Rabanadas para todos os gostos
