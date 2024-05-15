Varia?es dessa iguaria indispens?vel no Natal (Clique aqui!)
Ludmila Gusman
09/12/03
|
Por isso ? que, hoje, encontramos rabanadas incrementadas com p?o de forma, leite condensado, sorvete, calda de a?car e at? mesmo chocolate.
Em Portugal, nas regi?es do Minho e D'ouro, s?o chamadas rabanadas
antigas,
enquanto que as fidalgas s?o embebidas com vinho do porto. Na Fran?a,
chamam-se "pains perdus" (p?es perdidos) e s?o semelhantes ?s cl?ssicas. Para quem nunca fez uma rabanada na vida, segue o passo-a-passo do curso
oferecido pelo culinarista
Mauro Rebelo (Clique
aqui!)
Em Portugal, nas regi?es do Minho e D'ouro, s?o chamadas rabanadas antigas, enquanto que as fidalgas s?o embebidas com vinho do porto. Na Fran?a, chamam-se "pains perdus" (p?es perdidos) e s?o semelhantes ?s cl?ssicas.
Para quem nunca fez uma rabanada na vida, segue o passo-a-passo do curso oferecido pelo culinarista Mauro Rebelo (Clique aqui!)
Acesse as receitas do S? Sabor!
Clique aqui e cadastre suas receitas.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!