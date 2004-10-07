:::08/10/04Canap?s ficam bem em qualquer em qualquer coquetel. Mas n?o h? necessidade de passar horas preparando pratos elaborados.
Segundo a culinarista, Cristina Dutra, voc? precisa apenas de alguns canap?s e pat?s simples. Uma dica de Cristina ? servir tira-gostos e salgadinhos que possam ser comidos com a m?o, em uma ou duas mordidas.
A culinarista tamb?m deixa algumas sugest?es, para voc? incrementar qualquer evento.
Canap?s r?pidos e f?ceis de fazer
Aipo
Com um saco de confeitar, recheie peda?os de aipo com queijo cremoso, sabor ervas.
Cogumelo pequeno
Tire os cabos e, com o saco de confeitar, recheie o miolo com pat?.
Uva
Misture partes iguais de gorgonzola e manteiga. Corte uvas ao meio, recheie com a mistura e feche.
Cones
Use pequenos cones de massa (comprados prontos) e asse at? dourar. Recheie-os com queijo cremoso e enfeite com uma azeitona.
Bacon
Enrole fatias de bacon defumado com tiras de massa folhada. Asse no forno a 200?C por cerca de 15 minutos, ou at? que dourem.
Salame
Enrole fatias finas de salame em tiras de mel?o e prenda-as com palitos.
Azeitona
Recheie azeitonas sem caro?o com am?ndoas inteiras, salgadas ou defumadas. Clique e fa?a!
Presunto e kiwi
Enrole fatias de presunto e kiwi descascado e prenda-as com palitos.
Servindo Canap?s com estilo
Canap?s no palito
|Enfie cubos de queijo prato em palitos, entre peda?os crus de piment?o verde e vermelho para fazer palitinhos tricolores. Se preferir, asse os piment?es antes e retire a pele.
Canap?s no espelho
Disponha canap?s e tira-gostos em um espelho, em vez de bandeja, para uma apresenta??o sofisticada. Deixe um espa?o entre eles para melhor efeito.
Canap?s na bandeja de massa
Abra um c?rculo de massa. Fa?a uma borda com as sobras, coloque em assadeira e pincele com um ovo ligeiramente batido. Asse at? dourar. Use para servir canap?s.
Colaborou: Jornalista Djenane Pimentel
