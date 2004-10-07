Canap?s: aprenda a fazer e a servir

:::08/10/04

Canap?s ficam bem em qualquer em qualquer coquetel. Mas n?o h? necessidade de passar horas preparando pratos elaborados.Segundo a culinarista,, voc? precisa apenas de alguns canap?s e pat?s simples. Uma dica de Cristina ? servir tira-gostos e salgadinhos que possam ser comidos com a m?o, em uma ou duas mordidas.A culinarista tamb?m deixa algumas sugest?es, para voc? incrementar qualquer evento.

Canap?s r?pidos e f?ceis de fazer

Aipo Com um saco de confeitar, recheie peda?os de aipo com queijo cremoso, sabor ervas.

Cogumelo pequeno Tire os cabos e, com o saco de confeitar, recheie o miolo com pat?.

Uva Misture partes iguais de gorgonzola e manteiga. Corte uvas ao meio, recheie com a mistura e feche.

Cones Use pequenos cones de massa (comprados prontos) e asse at? dourar. Recheie-os com queijo cremoso e enfeite com uma azeitona.

Bacon Enrole fatias de bacon defumado com tiras de massa folhada. Asse no forno a 200?C por cerca de 15 minutos, ou at? que dourem.

Salame Enrole fatias finas de salame em tiras de mel?o e prenda-as com palitos.

Azeitona Recheie azeitonas sem caro?o com am?ndoas inteiras, salgadas ou defumadas. Clique e fa?a!

Presunto e kiwi Enrole fatias de presunto e kiwi descascado e prenda-as com palitos.

Servindo Canap?s com estilo

Canap?s no palito



Enfie cubos de queijo prato em palitos, entre peda?os crus de piment?o verde e vermelho para fazer palitinhos tricolores. Se preferir, asse os piment?es antes e retire a pele.

Canap?s no espelho

Disponha canap?s e tira-gostos em um espelho, em vez de bandeja, para uma apresenta??o sofisticada. Deixe um espa?o entre eles para melhor efeito.

Canap?s na bandeja de massa

Abra um c?rculo de massa. Fa?a uma borda com as sobras, coloque em assadeira e pincele com um ovo ligeiramente batido. Asse at? dourar. Use para servir canap?s.

Colaborou: Jornalista Djenane Pimentel





Cristina Dutra ? consultora de Culin?ria,

ministra Cursos de Congelamento,

Microondas e Culin?rias variadas.

Saiba mais, clicando aqui!