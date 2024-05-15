Dia das M?es
Ganhadoras dos buqu?s de flores
Dolores
A m?e que me deu a luz se foi eu tinha 9 anos, e voc? ficou para substitu?-la, me ensinar as coisas boas e os cuidados que tive que tomar na vida.
A isto sou muito grata a ti, obrigada por me ensinar os sentidos da vida!!!!
Te amoooo
Rosemeire do Carmo
Adriana
Hoje quero parar e agradecer, porque voc? fez, faz e far? sempre parte de minha hist?ria!!!
TE AMO M?E! Mto Mto Mto Mto Mto Mto Mto!!..
Lucas
Annita
M?e
nos desejamos tudo de bom ? senhora, que nesse dia seja uma data muito significativa.
S?o os votos dos seus filhos
Adriano , Luciano e Ronny
Adriano
Bernadete
Me faltam palavras para descrever o amor que sinto por voc?, te amo ainda ? pouco.
Voc? ? tudo na minha vida!!! Bjinhos
Wal?ria
Norma
M?e,
Voc? ? meu porto seguro,de amor e esperan?a.
Me deu a vida,ensinou a caminhar nela,me erguendo a cada tombo.
Sei que sempre estar? comigo,assim como estarei contigo,por mais tortuosa que seja a estrada.
Obrigada!
Eu te amo muito!
Feliz dia das m?es!
Juliana
Girlaine
Ser m?e ? n?o perder a calma quando a vida parece ruir, explodir
? as vezes dizer ?n?o? com jeitinho, para n?o magoar.
? ter sonhos inacabados, sujar a m?o, cuidar do machucado e abrir de fato o cora??o...
AMO VOC? M?E....Feliz dia das m?es, bj?o
Caua
Maria
Ser m?e ? n?o perder a calma quando a vida parece ruir, explodir.
? as vezes dizer ?n?o? com jeitinho, para n?o magoar.
? ter sonhos inacabados, sujar a m?o, cuidar do machucado e abrir de fato o cora??o.
Por isso, TE AMO M?E
Girlaine
Telma
M?e: palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedica??o, for?a e sabedoria. Obrigado por tudo!!
TE AMO
Daiane
Leide de Souza
Te Amo, Mamy!
Pryscilla Dayana De Souza
Elizete
M?e,
Queria dizer-lhe que: eu a adoro!
Voc? ? o maior bem que eu tenho neste mundo!
Presente de Deus para minha vida!
Gostaria que hoje o meu agradecimento soasse mais forte do que todos os dias, porque hoje, ? o seu dia!
TE AMO MUITO
Jane
Regina
Mami,
voc? merece
Regina
Maria Jos?
M?e,
?s vezes n?s te fazemos ver, ouvir ou falar coisas que voc? n?o quer, mas ? sem querer!
Te amamos.
Feliz dia das m?es.
Beijos do trio C?, M?, B?
Camili
Sinara
M?e,
a senhora ? respons?vel pela nossa harmonia, pela nossa uni?o, felicidade e o nosso esteio em todos os momentos te amamos!
Marido, filhos, netos e bisneta.
Beij?o da fam?lia Souza
Irla
Theresa
M?e,
Obrigada por existir.
Abra?os de todos n?s.
Eulalia
Joveci
M?e,
Te Amamos e sempre te amaremos at? o nosso ?ltimo Suspiro!!!
Tarcisio
Heidi Hirschberg
Criatura bela, que zela, que ama.
Que clama por amor.
Criatura bela, que ri e que chora.
Que sofre e protege.
Criatura bela, que defende.
Que esconde dos males a sua cria.
Criatura bela, pessoa singela.
De amor singular Criatura bela, amiga que cativa.
Willians Cesar Soreli
Ecylene
M?e,
a vida s? tem sentido porque existe...
TE AMO MUITO Bjssssss.
Vinic?us
Ilza
M?s de maio ? um m?s especial para as m?es, mas para n?s voc? ? especial todos os dias minha m?e,
te amo..
Edson
Cristina
M?e...
nem palavras podem expressar o amor que eu sinto por voc?!
Eu te amo voc? ? tudo pra mim, agrade?o a Deus todos os dias por te me dado uma m?e igual a voc? !
EU AMO VOC? minha ESTRELA PERFEITA !
Taianne
Maria das dores
M?e: uma s?laba s?,com sentimento t?o profundo!
Deus ajuntou em tr?s letras.
Toda a riqueza do Mundo.
Parab?ns pelo seu dia.
M?e apesar deu estar morando longe mais saiba que eu amo muito.
FELIZ DIA DAS M?ES.
beijos de sua filha,
Jacqueline
Janne
bem, acho que minha m?e merece ganhar, pois, ela ? batalhadora e muito carinhosa.
Nicole
Maria de Lourdes
M?E VOC? ? ESPECIAL!!! TE AMO!!!
Mara
Julia
Simplesmente TUDO na minha vida!
O ar que eu respiro!
Imposs?vel viver sem ela!
Muito mais que m?e... uma amiga, um anjo, o melhor presente que Deus me deu!
Uma mulher guerreira, que me criou sozinha sem precisar de uma figura paterna!
Te amo,
Sabrina
Dindinha
M?e,
sei que estou na Africa do Sul, lutando por uma vida melhor.
Tomara que eu ganhe pra lhe dar o presente de dia das Maes, porque sen?o a senhora ficar? sem.
Abra?os Africanos,
Douglas
Hebe
Obrigada pela vida!!! T amo!!!
Maria das Merces
V?nia
Eu te amo mam?e... querida
Jone
Darcy
M?e,
quero dizer nesse dia t?o especial o quanto te AMO.
Agrade?o a Deus todos os dias pelo privil?gio de ter uma m?e t?o maravilhosa e preciosa na minha vida.
Super beijo do seu Filho,
Marcelo
Delourdes
?M?e,
o seu amor para mim ? o combust?vel que me permite fazer o imposs?vel.?
Marlene
Abadia
M?e,
saiba que voc? ? a pessoa mais importante para mim nesse mundo.
Minha m?e ? muito batalhadora.
Criou 4 filhos sozinha sem a ajuda dos pais.
Infelizmente ela perdeu tragicamente um dos filhos e hoje vive sofrendo com isso.
Saiba que te amo m?e.
Shyrley
N?vea
Mam?e,
obrigada principalmente por ter deixado eu vi ao mundo e sem medo das dificuldades ? diante.
Mam?e voc? ? tudo de bom...enfim m?e ? amor!
Obrigada mam?e...
Te amo bjs de luz em seu cora??o
Yanni
Denise
M?e,
muito obrigado por estar cuidando de mim neste momento t?o dif?cil e dolorido, que ? minha opera??o e p?s opera??o.
Obrigado por tudo que esta fazendo e cuidando de mim.
Essa opera??o grav?ssima que foi e voc? cuidando do meu p? operado e com metais.
Paulinha
Rita
M?e,
Voc? ? minha estrela mais linda e radiante!
Te Amo muito!
Obrigada por tudo!!!
Rejanr
Edna
M?e,
sem voc? eu n?o sou nada m?e!
Eu te amo muito!
Me desculpa se te magoei.
Me perdoe m?e, eu te amo!
Essa palavra m?e ? tudo na minha vida!
M?e eu n?o quero te perder nunca porque se voc? se for eu tamb?m me vou!
Voc? ? tudo na minha vida m?e!
Eu te amo!!?
Thayna
Sueli
Voc? ? meu amor verdadeiro, ? a melhor m?e do mundo!
? um sentimento ?nico que nos quer o bem ,amiga e cheia de ternura.
Agrade?o a DEUS por voc? existir e fazer parte da minha vida.
Voc? ? ternura,carinho,amor verdadeiro,sentimento ?nico que nos quer o bem.
Amiga de todas as horas e ? a melhor m?e do mundo!!!
Sua filha que te ama,
Christiane
Aurora
Te amo, aurorinha.
Ercio
Walkiria
Amamos vc mam?e querida!
Livia
Gra?a Almeida
M?e
, dizer que eu te amo , ? t?o pouco, e t?o sem gra?a pra poder expressar o verdadeiro sentimento que eu sinto por voc?, ?s minha raz?o e exist?ncia pura, minha cruz, minha salva??o, sem voc?, eu n?o passo de uma pessoa sozinha, sem amor de m?e !
Raissa Braga
Maria Lucia
Mam?ezinha, mam?ezinha, gosto muito de voc?, mil presentes e beijinhos eu irei te oferecer.
Ana Regina
Maria Lucia
M?e,
sin?nimo de alegria, confian?a, companheirismo e dedica??o.
Mas a MINHA M?E tem algo a mais de especial.
Algo que n?o sei explicar, talvez nem saiba expressar o suficiente.
Mas sinto!
Eu te amo, m?e!
Jacqueline
Sonia
M?e,
O amor n?o ? flora??o passageira que a primavera p?e encanto, ? como o carv?o que se transmuda em diamante, e a aspereza do buril que o transforma em j?ia.
Obrigada por tudo Te amamos.
Roberta - Familia Arara
Neuza
Mam?e,
t?o meiga e carinhosa,nos alegra ainda mais com sua presen?a.
Pois ser m?e ? mais que sair de um conto de fadas, ? fazer que a felicidade surja de um ser pequenino que gerou dentro de si mesma.
Parab?ns pelo seu dia
Eliezer, LIEZE, MARI, RAFA, NANDO, MOGA
Vanessa
M?e,
Muito obrigado por vc existir na minha vida.
Te amo!
Robert
Vanessa
Mam?e:
Voc? ? o amor da minha vida.
Te amo muito!
V?ctor
Tereza
M?e,
voc? ? a Dartanha das tr?s mosqueteiras.
Voc? ? para n?s a vida, o exemplo e a forca!
Beijos
Livia
Tatiane
M?e,
Tu ?s aquela linda e maravilhosa rosa que consigo encontrar no meio da neve gelada.
?s aquela que sofre, que luta, que vence, que sobe sempre um degrau da escada da vida a cada dia.
Tu, m?e, ?s aquela pessoa que n?o suporto ver sofrer ou chorar
Hellen
Raimunda
M?e,
TE AMO!!!
Carlos Alberto
Nadyr
M?e,
Que ao dar a ben??o da vida, Entregou a sua...
Que ao lutar por seus filhos, Esqueceu-se de si mesma...
Que ao desejar o sucesso deles,
abandonou seus anseios...
Que ao vibrar com suas vit?rias,
esqueceu seu pr?prio m?rito...
Ana Maria
Emilia
M?e,
o verdadeiro sentido da palavra amor.
Sempre te amarei!
Senida
Senida
M?e,
voc? ? tudo para mim e eu sou tudo para voc?
Igor
Ana Lucia
M?e e V?,
Eu amo voc?s.
Beijos PP
Pedro Paulo
Maria do Carmo
M?e,
voc? ? 10!
Beijinhos
Gabriel
Ieda
Sou imensamente feliz por voc? ser a minha m?e.
Voc? ? muuuuito especial para mim...
Soraya
Rosalina
De uma margarida como eu, para uma rosa que ? voc?!
Beijos!
Tha?s
Janice
M?e carinhosa,
m?e dengosa, m?e amiga, m?e irm?.
M?e sem ter gerado ? a m?e de cora??o...
Te amo m?e!!!
L?dia
M?rcia
Mam?e eu te amo..
Mayra
Quiteria
essa ? a minha vida.
N?o sei at? quando mas sei que ela merece tudo, pois, me deu a vida.
Tudo que sou hoje ? em raz?o dessa mulher guerreira.
Foi dif?cil, pois, foi ela sozinha que criou 7 filhos.
Minha vida, minha fortaleza, simplesmente minha m?e
Marcos
Rosa
M?e,
saiba o quanto voc? significa em nossas vidas...
que voc? ? a melhor m?e e todas...
mesmo as vezes sendo chata mas assim mesmo te amamos...
de suas filhas
Denise ,Daniele seus netinhos Carol e Rafa
Lourdes
m?e,
te adoro!
Pe?o a deus que te ilumine todos os dias.
Beijos
T?nia Mara
Terezinha
Tu ?s, divina e graciosa
Est?tua majestosa do amor
Por Deus esculturada
E formada com ardor
Da alma da mais linda flor
De mais ativo olor
Que na vida ? preferida pelo beija-flor...
Arlene
Andreia
Mam?e,
te adoro muiiito, obrigada por cuidar t?o bem de mim.
Um beijo bem apertado igual aos que costumo te dar.
Mayara
Dulcineia
Mam?e,
Voc? ? o mais lindo presente de Deus para mim.
De seus filhos,
Sidlane, Samyra, Sirlane e Sidnei
Lucia
M?e!!!
Que ao dar a ben??o da vida, entregou a sua...
Que ao lutar por seus filhos, esqueceu-se de si mesma...
Que ao desejar o sucesso deles, abandonou seus anseios...
Para voc? m?e, um mais que merecido: Feliz Dia das M?es!
Fernanda
Nelza Maria
?s a ?nica pessoa do mundo que sempre est?, de forma incondicional.
Se te rejeito, me perdoas.
Se me equivoco, me acolhes.
Se os outros n?o podem comigo, me abres uma porta.
Se estou feliz, celebras comigo.
Te Amo!!!
Nivania
Berenice
M?e,
voc? ? muito importante para mim na alegria e na tristeza!
Reinaldo
Margarete
M?e,
Deus n?o podia estar em todas partes ao mesmo tempo, e por isso criou ?s m?es.
Quando preciso, ?s uma amiga.
Teus olhos sens?veis se endurecem, quando preciso de uma li??o.
Tua for?a e teu amor me dirigiram pela vida e me deram as asas para voar!
Morgana
Jacqueline
MInha m?e,
sem voc? n?o sou nada.
Serei sua amiga para sempre
. Seremos pra sempre tbm 2 em 1.
Te amo minha cara metade
Ana Luiza
Jacqueline
Voc? ? a Raz?o do meu Viver.
Agrade?o a Todos os dias por ter voc? como minha m?e, a pessoa mais linda e amiga dessa mundo .
Parab?ns !
Daniel
Alaide
M?e,
voc? ? ?nica, pois voc? me d? amor incondicional, a palavra correta, o colo necess?rio e o cafun? que tira todos os males e tristezas do mundo.
Te amo muuuuitoooo!!!
Alessandra
Iracema
M?E: Muito obrigado por tudo e muita sa?de e felicidades...
Marcos
Marlene
M?E: maravilhosa,amorosa e espetacular em ensinar, dividir e cuidar essas s?o as qualidades da minha m?e ela ? preciosa aos olhos de Deus.
Eu te amo muito.
Marcia
Sonia
Manzinha
Voc? ? o presente mais puro e lindo que Deus me deu, a j?ia mais valiosa que guardo em meu cora??o e ? o espelho da minha eterna caminha.
Te Amo!!!
Beijocas
Dand@
Norma
M?e,
obrigada por seu amor e apoio incondicional.
Tamb?m pelas noites em claro durante todos esses anos.
Obrigada por nos dar a vida e ensinar como caminhar nela.
Sempre estaremos juntos, com voc?!
Obrigada por tudo.
N?s te amamos!
Feliz dia das m?es!
Juliana
Maria L?cia
M?e,
muito obrigado pelo cuidado e amor dispensado a n?s, seus filhos.
Deus te guarde
Jos? An?sio
Maria das Gra?as
Tudo o que sou e que sempre desejei ser, eu devo a meu anjo M?e.
Parab?ns n?o s? por esta data mas por todos os momentos das nossas vidas.
Eu te amo M?E!
Leonardo
Cristina
Minha mae e a melhor do mundo...
A mais linda!!!
Tem 3 filhos e cuida de n?s sozinha...
? uma guerreira!
Te amoo m?e...
Voc? ? a melhor!!
Obrigada por tudoo!
Tassiana
Celi
M?e,
Obrigada por ser a melhor amiga.
Te amo muito...
Muito Obrigada por tudo...
Meu exemplo.
Beijos Li
Elissa
Gl?ria
M?e,
voc? ? maravilhosa, te amo muito.
Sandra
Aparecida
M?e,
eu te amo muito!
Fabiana
Aparecida
M?e,
agrade?o pelo tempo e carinho dedicado a mim.
Voc? ? a b?n??o de Deus em minha vida.
Luzimar
Fernanda
M?e, o amor que sinto por voc? ? o mais lindo e mais sincero que se pode imaginar pois ter voc? sempre ao meu lado ? como um conto de fadas
Hugo
Maria Angelica
Feliz Dia das M?es
Mariangela
Silvia
Amo minha m?e por ela ser t?o maravilhosa por ter me concedido a gra?a de viver e de cuidar de mim!!!
Thalis
Silvia
Amo minha m?e porque al?m dela deixar eu nascer cuida de mim at? hoje!!!
Tassio
Maria Rodrigues
Mam?e voc? ? especial para mim!
Maria Isbela
Maria Rodrigues
Mam?e voc? ? especial para mim!
Maria Isbela
Lesiane
Mam?e,
voc? ? meu exemplo, meu aconchego, minha paz!
Obrigada por ser minha rainha e me fazer sua princesinha!
Te amo mam?e, beijo.
Let?cia
Benta
M?e,
o que sou hoje ? fruto da semente que um dia plantaste no jardim dos teus sonhos.
Obrigada por me querer,porque hoje eu lhe quero com muito amor.
Te Amo hoje e sempre....
Sonia
Heloisa
M?e, como hoje tamb?m sou m?e, posso entender cada gesto, cada palavra que ?s vezes sendo apenas "filha" n?o era capaz de entender...
Nem se conseguisse reunir todas as mais belas palavras poderia expressar meu contentamento em ser sua filha!
Te amo!
?lida
Maria das Dores
Voc?, sempre cuidou de mim.
Sempre orou por mim.
Sempre disse sim.
Com todo seu carinho e todo seu amor, queria dizer que voc? ? meu MUNDO.
Minha querida m?e Dorinha, eu te amo muito!
Mil beijos,
Jacqueline
Magda
M?e ? a ess?ncia m?gica da vida.
Te amo muito mam?e
Manuel
Ecylene
M?e,
eu podia ficar o dia inteiro escrevendo e falando sobre vc e ainda n?o conseguiria dizer tudo que tenho pra falar ent?o vou reduzir e dizer uma ?nica frase...
EU TE AMO MTO... S2
Marcelly
Irenilda
M?e,
o mundo que tu me deste, mundo afora j? conhece meus passos e sabe que dos teus bra?os eu nunca fui embora!
Te amo
Viviane
Katia Hoelzle
M?e,
esta palavra bonita que escrevo nesta hora,
tirei dos l?bios divinos beijando Nossa Senhora!! Juninho
Ant?nio
Maria da Gloria
M?e,
obrigada por nos ter colocado no mundo e ser presen?a a todo momento.
Que Deus continue a te encher de ben??os.
Voc? sempre foi e sempre ser? a luz de nossos caminhos.
Beijos mil!!!!
Maria do Carmo
Val?ria
M?e,
al?m de companheira voc? ? amiga.
Te amo muito!!!
Ana Carolina
Irene
M?e, Te Amo Muito, obrigada por tudo, voc? ? a melhor m?e do mundo!
Que Deus te aben?oe! Beijos da sua filha
Elisa
Lizette
Tudo tenho ou possa lhe dar ? pequeno perto de tudo que j? me deu.
Obrigado M?e
Frank
Judite
Meu amor primeiro, minha flor de agosto, minha fortaleza...
palavras n?o ser?o suficiente para todo meu amor...
Vc ? a d?diva de Deus em minha vida!
Te amo...sempre!
Kelly
Valeria
M?e...
primeiramente quero te agradecer por ser uma mae tao especial pra mim...
obrigada por estar sempre ao meu lado me protegendo e me fazendo muito feliz!
Te amo muito.Parab?ns pelo seu dia,voc? merece!Um grande beijo.
Natalia
Gislane
Mae voc? ? a pessoal mais importante de minha vida.
Te amoooo
Gislene
Berenice
Amo-te muito como as flores amam o frio orvalho que o infinito chora.
Nunca se esque?a de mim,
Fernando
M?nica
Mam?e, amo voc? a cada instante de minha vida!
Te amo muitoooooo
Matheus
Celina
M?e vc merece todos os dias do ano te amo.....
M?nica
L?gia
M?e,
voc? merece todos os dias do ano, n?o s? hoje.
Te amo
M?nica
Estelita
M?e,hoje eu sei o que ? ser m?e;
Sei o que perder o sono quando um filho est? doente, sei o que esperar ele voltar e depois, s? depois ir dormir.
Obrigada por me ensinar sem palavras todas essas coisas.
Hoje eu posso dizer :Obrigada M?E...
Adriana
Filomena
M?e,n?o sei o que seria da minha vida sem voc?,sem sua dedica??o,preocupa??o,amor sem voc? eu nada seria,se eu sou o que sou, s? tenho uma pessoa a agradecer:voc?,desde os primeiros passos at? as maiores conquista da minha vida. beijos continue assim
Wendell
Maria Aparecida
Obrigado por tudo! Te amo muito! Feliz dia das m?es!
Paulo Sergio
Aparecida
M?e, ? a tua luz que ilumina a minha vida. Beijoooooooooo.
Silv?nea
Maria Aparecida
M?E? Que Deus a proteja sempre, te ilumine, te de for?as para continuar sua batalha. E que eu possa sempre sentir e ter esse amor maior em todos os momentos de minha vida.
Zuleika
Leide
M?e voc? ? minha vida!
O ar que eu respiro!
Te amo muito!
? o melhor presente que deus me deu!
Beijos linda!
Pryscilla
Maria Tereza
M?e, n?o sei o que seria de mim sem voc?! Obrigada por tudo e, principalmente, por ser a melhor m?e do mundo! Te amo incondicionalmente!
Nina Scafutto
Geraldina
M?e eu te amo
Domingos
Ivalne
M?e, palavra mais doce que o mel, talvez um peda?o de c?u, que Deus transformou em mulher. - M?e, palavra de Deus inventou, um anjo que a terra chegou, um anjo com as asas do amor. Simplesmente... TE AMO!
F?bio
Tereza
M?e resume tudo o que ? amor"! Obrigada, m?e! Te amo!
Juliana
Maria Rosa
M?E!!!!!!!! Amiga, c?mplice e amor!!!! TE AMO MUITO!!!
Ver?nica
Sonia
M?e tu ?s t?o importante para me, que as vezes esque?o que eu existo, e penso somente em ti? Te amo, palavras n?o conseguiram expressar meu amor por voc?.
Francisca
Veranilda
M?e, te adoro.
Sintia
Maria das Gra?as
M?e, queria ter a sensibilidade de um beija-flor que ao sugar o n?ctar de uma flor, apenas absorve aquilo que ? necess?rio para a sua sobreviv?ncia, mas como n?o sou um beija-flor, aceite essas rosas como prova do amor incondicional que tenho por ti.
Marcelo
Virginia
Um abra?o dos seus filhos que lhe amam !!!
Donilson
Daniele
Na minha inf?ncia de sonhos, voc? ? a minha FADA que me ensina a vida. TE AMO!!!
Luiza Eberle
Vera Lucia
M?e, base da fam?lia. S?mbolo de for?a e dedica??o. Amor.
Johnnie
M?rcia Cristina Rios
M?e,
voc? faz parte da minha vida como as flores fazem parte da natureza, voc? embeleza minha vida e perfuma meu cora??o!
Parab?ns pelo seu dia!!!
Eder Luis Rios
