Dia das M?es

Imagem Girlaine
Ser m?e ? n?o perder a calma quando a vida parece ruir, explodir
? as vezes dizer ?n?o? com jeitinho, para n?o magoar.
? ter sonhos inacabados, sujar a m?o, cuidar do machucado e abrir de fato o cora??o...
AMO VOC? M?E....Feliz dia das m?es, bj?o
Caua



Imagem Maria
Por isso, TE AMO M?E
Girlaine



Imagem Telma
M?e: palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedica??o, for?a e sabedoria. Obrigado por tudo!!
TE AMO
Daiane



Imagem Leide de Souza
Te Amo, Mamy!
Pryscilla Dayana De Souza



Imagem Elizete
M?e,
Queria dizer-lhe que: eu a adoro!
Voc? ? o maior bem que eu tenho neste mundo!
Presente de Deus para minha vida!
Gostaria que hoje o meu agradecimento soasse mais forte do que todos os dias, porque hoje, ? o seu dia!
TE AMO MUITO
Jane



Imagem Regina
Mami,
voc? merece
Regina



Imagem Maria Jos?
M?e,
?s vezes n?s te fazemos ver, ouvir ou falar coisas que voc? n?o quer, mas ? sem querer!
Te amamos.
Feliz dia das m?es.
Beijos do trio C?, M?, B?
Camili



Imagem Sinara
M?e,
a senhora ? respons?vel pela nossa harmonia, pela nossa uni?o, felicidade e o nosso esteio em todos os momentos te amamos!
Marido, filhos, netos e bisneta.
Beij?o da fam?lia Souza
Irla



Imagem Theresa
M?e,
Obrigada por existir.
Abra?os de todos n?s.
Eulalia



Imagem Joveci
M?e,
Te Amamos e sempre te amaremos at? o nosso ?ltimo Suspiro!!!
Tarcisio



Imagem Heidi Hirschberg
Criatura bela, que zela, que ama.
Que clama por amor.
Criatura bela, que ri e que chora.
Que sofre e protege.
Criatura bela, que defende.
Que esconde dos males a sua cria.
Criatura bela, pessoa singela.
De amor singular Criatura bela, amiga que cativa.
Willians Cesar Soreli



Imagem Ecylene
M?e,
a vida s? tem sentido porque existe...
TE AMO MUITO Bjssssss.
Vinic?us



Imagem Ilza
M?s de maio ? um m?s especial para as m?es, mas para n?s voc? ? especial todos os dias minha m?e,
te amo..
Edson



Imagem Cristina
M?e...
nem palavras podem expressar o amor que eu sinto por voc?!
Eu te amo voc? ? tudo pra mim, agrade?o a Deus todos os dias por te me dado uma m?e igual a voc? !
EU AMO VOC? minha ESTRELA PERFEITA !
Taianne



Imagem Maria das dores
M?e: uma s?laba s?,com sentimento t?o profundo!
Deus ajuntou em tr?s letras.
Toda a riqueza do Mundo.
Parab?ns pelo seu dia.
M?e apesar deu estar morando longe mais saiba que eu amo muito.
FELIZ DIA DAS M?ES.
beijos de sua filha,
Jacqueline



Imagem Janne
bem, acho que minha m?e merece ganhar, pois, ela ? batalhadora e muito carinhosa.
Nicole



Imagem Maria de Lourdes
M?E VOC? ? ESPECIAL!!! TE AMO!!!
Mara



Imagem Julia
Simplesmente TUDO na minha vida!
O ar que eu respiro!
Imposs?vel viver sem ela!
Muito mais que m?e... uma amiga, um anjo, o melhor presente que Deus me deu!
Uma mulher guerreira, que me criou sozinha sem precisar de uma figura paterna!
Te amo,
Sabrina



Imagem Dindinha
M?e,
sei que estou na Africa do Sul, lutando por uma vida melhor.
Tomara que eu ganhe pra lhe dar o presente de dia das Maes, porque sen?o a senhora ficar? sem.
Abra?os Africanos,
Douglas



Imagem Hebe
Obrigada pela vida!!! T amo!!!
Maria das Merces



Imagem V?nia
Eu te amo mam?e... querida
Jone



Imagem Darcy
M?e,
quero dizer nesse dia t?o especial o quanto te AMO.
Agrade?o a Deus todos os dias pelo privil?gio de ter uma m?e t?o maravilhosa e preciosa na minha vida.
Super beijo do seu Filho,
Marcelo



Imagem Delourdes
?M?e,
o seu amor para mim ? o combust?vel que me permite fazer o imposs?vel.?
Marlene



Imagem Abadia
M?e,
saiba que voc? ? a pessoa mais importante para mim nesse mundo.
Minha m?e ? muito batalhadora.
Criou 4 filhos sozinha sem a ajuda dos pais.
Infelizmente ela perdeu tragicamente um dos filhos e hoje vive sofrendo com isso.
Saiba que te amo m?e.
Shyrley



Imagem N?vea
Mam?e,
obrigada principalmente por ter deixado eu vi ao mundo e sem medo das dificuldades ? diante.
Mam?e voc? ? tudo de bom...enfim m?e ? amor!
Obrigada mam?e...
Te amo bjs de luz em seu cora??o
Yanni



Imagem Denise
M?e,
muito obrigado por estar cuidando de mim neste momento t?o dif?cil e dolorido, que ? minha opera??o e p?s opera??o.
Obrigado por tudo que esta fazendo e cuidando de mim.
Essa opera??o grav?ssima que foi e voc? cuidando do meu p? operado e com metais.
Paulinha



Imagem Rita
M?e,
Voc? ? minha estrela mais linda e radiante!
Te Amo muito!
Obrigada por tudo!!!
Rejanr



Imagem Edna
M?e,
sem voc? eu n?o sou nada m?e!
Eu te amo muito!
Me desculpa se te magoei.
Me perdoe m?e, eu te amo!
Essa palavra m?e ? tudo na minha vida!
M?e eu n?o quero te perder nunca porque se voc? se for eu tamb?m me vou!
Voc? ? tudo na minha vida m?e!
Eu te amo!!?
Thayna



Imagem Sueli
Voc? ? meu amor verdadeiro, ? a melhor m?e do mundo!
? um sentimento ?nico que nos quer o bem ,amiga e cheia de ternura.
Agrade?o a DEUS por voc? existir e fazer parte da minha vida.
Voc? ? ternura,carinho,amor verdadeiro,sentimento ?nico que nos quer o bem.
Amiga de todas as horas e ? a melhor m?e do mundo!!!
Sua filha que te ama,
Christiane



Imagem Aurora
Te amo, aurorinha.
Ercio



Imagem Walkiria
Amamos vc mam?e querida!
Livia



Imagem Gra?a Almeida
M?e
, dizer que eu te amo , ? t?o pouco, e t?o sem gra?a pra poder expressar o verdadeiro sentimento que eu sinto por voc?, ?s minha raz?o e exist?ncia pura, minha cruz, minha salva??o, sem voc?, eu n?o passo de uma pessoa sozinha, sem amor de m?e !
Raissa Braga



Imagem Maria Lucia
Mam?ezinha, mam?ezinha, gosto muito de voc?, mil presentes e beijinhos eu irei te oferecer.
Ana Regina



Imagem Maria Lucia
M?e,
sin?nimo de alegria, confian?a, companheirismo e dedica??o.
Mas a MINHA M?E tem algo a mais de especial.
Algo que n?o sei explicar, talvez nem saiba expressar o suficiente.
Mas sinto!
Eu te amo, m?e!
Jacqueline



Imagem Sonia
M?e,
O amor n?o ? flora??o passageira que a primavera p?e encanto, ? como o carv?o que se transmuda em diamante, e a aspereza do buril que o transforma em j?ia.
Obrigada por tudo Te amamos.
Roberta - Familia Arara



Imagem Neuza
Mam?e,
t?o meiga e carinhosa,nos alegra ainda mais com sua presen?a.
Pois ser m?e ? mais que sair de um conto de fadas, ? fazer que a felicidade surja de um ser pequenino que gerou dentro de si mesma.
Parab?ns pelo seu dia
Eliezer, LIEZE, MARI, RAFA, NANDO, MOGA



Imagem Vanessa
M?e,
Muito obrigado por vc existir na minha vida.
Te amo!
Robert



Imagem Vanessa
Mam?e:
Voc? ? o amor da minha vida.
Te amo muito!
V?ctor



Imagem Tereza
M?e,
voc? ? a Dartanha das tr?s mosqueteiras.
Voc? ? para n?s a vida, o exemplo e a forca!
Beijos
Livia



Imagem Tatiane
M?e,
Tu ?s aquela linda e maravilhosa rosa que consigo encontrar no meio da neve gelada.
?s aquela que sofre, que luta, que vence, que sobe sempre um degrau da escada da vida a cada dia.
Tu, m?e, ?s aquela pessoa que n?o suporto ver sofrer ou chorar
Hellen



Imagem Raimunda
M?e,
TE AMO!!!
Carlos Alberto



Imagem Nadyr
M?e,
Que ao dar a ben??o da vida, Entregou a sua...
Que ao lutar por seus filhos, Esqueceu-se de si mesma...
Que ao desejar o sucesso deles,
abandonou seus anseios...
Que ao vibrar com suas vit?rias,
esqueceu seu pr?prio m?rito...
Ana Maria



Imagem Emilia
M?e,
o verdadeiro sentido da palavra amor.
Sempre te amarei!
Senida



Imagem Senida
M?e,
voc? ? tudo para mim e eu sou tudo para voc?
Igor



Imagem Ana Lucia
M?e e V?,
Eu amo voc?s.
Beijos PP
Pedro Paulo



Imagem Maria do Carmo
M?e,
voc? ? 10!
Beijinhos
Gabriel



Imagem Dolores
A m?e que me deu a luz se foi eu tinha 9 anos, e voc? ficou para substitu?-la, me ensinar as coisas boas e os cuidados que tive que tomar na vida.
A isto sou muito grata a ti, obrigada por me ensinar os sentidos da vida!!!!
Te amoooo
Rosemeire do Carmo



Imagem Ieda
Sou imensamente feliz por voc? ser a minha m?e.
Voc? ? muuuuito especial para mim...
Soraya



Imagem Rosalina
De uma margarida como eu, para uma rosa que ? voc?!
Beijos!
Tha?s



Imagem Janice
M?e carinhosa,
m?e dengosa, m?e amiga, m?e irm?.
M?e sem ter gerado ? a m?e de cora??o...
Te amo m?e!!!
L?dia



Imagem M?rcia
Mam?e eu te amo..
Mayra



Imagem Quiteria
essa ? a minha vida.
N?o sei at? quando mas sei que ela merece tudo, pois, me deu a vida.
Tudo que sou hoje ? em raz?o dessa mulher guerreira.
Foi dif?cil, pois, foi ela sozinha que criou 7 filhos.
Minha vida, minha fortaleza, simplesmente minha m?e
Marcos



Imagem Rosa
M?e,
saiba o quanto voc? significa em nossas vidas...
que voc? ? a melhor m?e e todas...
mesmo as vezes sendo chata mas assim mesmo te amamos...
de suas filhas

Denise ,Daniele seus netinhos Carol e Rafa



Imagem Lourdes
m?e,
te adoro!
Pe?o a deus que te ilumine todos os dias.
Beijos
T?nia Mara



Imagem Terezinha
Tu ?s, divina e graciosa
Est?tua majestosa do amor
Por Deus esculturada
E formada com ardor
Da alma da mais linda flor
De mais ativo olor
Que na vida ? preferida pelo beija-flor...
Arlene



Imagem Andreia
Mam?e,
te adoro muiiito, obrigada por cuidar t?o bem de mim.
Um beijo bem apertado igual aos que costumo te dar.
Mayara



Imagem Dulcineia
Mam?e,
Voc? ? o mais lindo presente de Deus para mim.
De seus filhos,
Sidlane, Samyra, Sirlane e Sidnei



Imagem Lucia
M?e!!!
Que ao dar a ben??o da vida, entregou a sua...
Que ao lutar por seus filhos, esqueceu-se de si mesma...
Que ao desejar o sucesso deles, abandonou seus anseios...
Para voc? m?e, um mais que merecido: Feliz Dia das M?es!
Fernanda



Imagem Nelza Maria
?s a ?nica pessoa do mundo que sempre est?, de forma incondicional.
Se te rejeito, me perdoas.
Se me equivoco, me acolhes.
Se os outros n?o podem comigo, me abres uma porta.
Se estou feliz, celebras comigo.
Te Amo!!!
Nivania



Imagem Berenice
M?e,
voc? ? muito importante para mim na alegria e na tristeza!
Reinaldo



Imagem Margarete
M?e,
Deus n?o podia estar em todas partes ao mesmo tempo, e por isso criou ?s m?es.
Quando preciso, ?s uma amiga.
Teus olhos sens?veis se endurecem, quando preciso de uma li??o.
Tua for?a e teu amor me dirigiram pela vida e me deram as asas para voar!
Morgana



Imagem Jacqueline
MInha m?e,
sem voc? n?o sou nada.
Serei sua amiga para sempre
. Seremos pra sempre tbm 2 em 1.
Te amo minha cara metade
Ana Luiza



Imagem Jacqueline
Voc? ? a Raz?o do meu Viver.
Agrade?o a Todos os dias por ter voc? como minha m?e, a pessoa mais linda e amiga dessa mundo .
Parab?ns !
Daniel



Imagem Alaide
M?e,
voc? ? ?nica, pois voc? me d? amor incondicional, a palavra correta, o colo necess?rio e o cafun? que tira todos os males e tristezas do mundo.
Te amo muuuuitoooo!!!
Alessandra



Imagem Iracema
M?E: Muito obrigado por tudo e muita sa?de e felicidades...
Marcos



Imagem Marlene
M?E: maravilhosa,amorosa e espetacular em ensinar, dividir e cuidar essas s?o as qualidades da minha m?e ela ? preciosa aos olhos de Deus.
Eu te amo muito.
Marcia



Imagem Sonia
Manzinha
Voc? ? o presente mais puro e lindo que Deus me deu, a j?ia mais valiosa que guardo em meu cora??o e ? o espelho da minha eterna caminha.
Te Amo!!!
Beijocas
Dand@



Imagem Norma
M?e,
obrigada por seu amor e apoio incondicional.
Tamb?m pelas noites em claro durante todos esses anos.
Obrigada por nos dar a vida e ensinar como caminhar nela.
Sempre estaremos juntos, com voc?!
Obrigada por tudo.
N?s te amamos!
Feliz dia das m?es!
Juliana



Imagem Maria L?cia
M?e,
muito obrigado pelo cuidado e amor dispensado a n?s, seus filhos.
Deus te guarde
Jos? An?sio



Imagem Maria das Gra?as
Tudo o que sou e que sempre desejei ser, eu devo a meu anjo M?e.

Parab?ns n?o s? por esta data mas por todos os momentos das nossas vidas.

Eu te amo M?E!
Leonardo



Imagem Cristina
Minha mae e a melhor do mundo...
A mais linda!!!
Tem 3 filhos e cuida de n?s sozinha...
? uma guerreira!
Te amoo m?e...
Voc? ? a melhor!!
Obrigada por tudoo!
Tassiana



Imagem Celi
M?e,
Obrigada por ser a melhor amiga.
Te amo muito...
Muito Obrigada por tudo...
Meu exemplo.
Beijos Li
Elissa



Imagem Gl?ria
M?e,
voc? ? maravilhosa, te amo muito.
Sandra



Imagem Aparecida
M?e,
eu te amo muito!
Fabiana



Imagem Aparecida
M?e,
agrade?o pelo tempo e carinho dedicado a mim.
Voc? ? a b?n??o de Deus em minha vida.

Luzimar



Imagem Fernanda
M?e, o amor que sinto por voc? ? o mais lindo e mais sincero que se pode imaginar pois ter voc? sempre ao meu lado ? como um conto de fadas
Hugo



Imagem Maria Angelica
Feliz Dia das M?es
Mariangela



Imagem Silvia
Amo minha m?e por ela ser t?o maravilhosa por ter me concedido a gra?a de viver e de cuidar de mim!!!
Thalis



Imagem Silvia
Amo minha m?e porque al?m dela deixar eu nascer cuida de mim at? hoje!!!
Tassio



Imagem Maria Rodrigues
Mam?e voc? ? especial para mim!
Maria Isbela



Imagem Lesiane
Mam?e,
voc? ? meu exemplo, meu aconchego, minha paz!
Obrigada por ser minha rainha e me fazer sua princesinha!
Te amo mam?e, beijo.
Let?cia



Imagem Benta
M?e,
o que sou hoje ? fruto da semente que um dia plantaste no jardim dos teus sonhos.
Obrigada por me querer,porque hoje eu lhe quero com muito amor.
Te Amo hoje e sempre....
Sonia



Imagem Heloisa
M?e, como hoje tamb?m sou m?e, posso entender cada gesto, cada palavra que ?s vezes sendo apenas "filha" n?o era capaz de entender...
Nem se conseguisse reunir todas as mais belas palavras poderia expressar meu contentamento em ser sua filha!
Te amo!
?lida



Imagem Maria das Dores
Voc?, sempre cuidou de mim.
Sempre orou por mim.
Sempre disse sim.
Com todo seu carinho e todo seu amor, queria dizer que voc? ? meu MUNDO.
Minha querida m?e Dorinha, eu te amo muito!
Mil beijos,
Jacqueline



Imagem Magda
M?e ? a ess?ncia m?gica da vida.
Te amo muito mam?e
Manuel



Imagem Ecylene
M?e,
eu podia ficar o dia inteiro escrevendo e falando sobre vc e ainda n?o conseguiria dizer tudo que tenho pra falar ent?o vou reduzir e dizer uma ?nica frase...
EU TE AMO MTO... S2
Marcelly



Imagem Irenilda
M?e,
o mundo que tu me deste, mundo afora j? conhece meus passos e sabe que dos teus bra?os eu nunca fui embora!
Te amo
Viviane



Imagem Katia Hoelzle
M?e,
esta palavra bonita que escrevo nesta hora,
tirei dos l?bios divinos beijando Nossa Senhora!! Juninho

Ant?nio



Imagem Annita
M?e
nos desejamos tudo de bom ? senhora, que nesse dia seja uma data muito significativa.
S?o os votos dos seus filhos
Adriano , Luciano e Ronny
Adriano



Imagem Maria da Gloria
M?e,
obrigada por nos ter colocado no mundo e ser presen?a a todo momento.
Que Deus continue a te encher de ben??os.
Voc? sempre foi e sempre ser? a luz de nossos caminhos.
Beijos mil!!!!
Maria do Carmo



Imagem Val?ria
M?e,
al?m de companheira voc? ? amiga.
Te amo muito!!!
Ana Carolina



Imagem Irene
M?e, Te Amo Muito, obrigada por tudo, voc? ? a melhor m?e do mundo!
Que Deus te aben?oe! Beijos da sua filha
Elisa



Imagem Lizette
Tudo tenho ou possa lhe dar ? pequeno perto de tudo que j? me deu.
Obrigado M?e
Frank



Imagem Judite
Meu amor primeiro, minha flor de agosto, minha fortaleza...
palavras n?o ser?o suficiente para todo meu amor...
Vc ? a d?diva de Deus em minha vida!
Te amo...sempre!

Kelly



Imagem Valeria
M?e...
primeiramente quero te agradecer por ser uma mae tao especial pra mim...
obrigada por estar sempre ao meu lado me protegendo e me fazendo muito feliz!
Te amo muito.Parab?ns pelo seu dia,voc? merece!Um grande beijo.
Natalia



Imagem Bernadete
Me faltam palavras para descrever o amor que sinto por voc?, te amo ainda ? pouco.
Voc? ? tudo na minha vida!!! Bjinhos
Wal?ria



Imagem Adriana
Hoje quero parar e agradecer, porque voc? fez, faz e far? sempre parte de minha hist?ria!!!
TE AMO M?E! Mto Mto Mto Mto Mto Mto Mto!!..
Lucas



Imagem Gislane
Mae voc? ? a pessoal mais importante de minha vida.
Te amoooo
Gislene



Imagem Berenice
Amo-te muito como as flores amam o frio orvalho que o infinito chora.
Nunca se esque?a de mim,
Fernando



Imagem M?nica
Mam?e, amo voc? a cada instante de minha vida!
Te amo muitoooooo
Matheus



Imagem Celina
M?e vc merece todos os dias do ano te amo.....
M?nica



Imagem L?gia
M?e,
voc? merece todos os dias do ano, n?o s? hoje.
Te amo
M?nica



Imagem Estelita
M?e,hoje eu sei o que ? ser m?e;
Sei o que perder o sono quando um filho est? doente, sei o que esperar ele voltar e depois, s? depois ir dormir.
Obrigada por me ensinar sem palavras todas essas coisas.
Hoje eu posso dizer :Obrigada M?E...
Adriana



Imagem Filomena
M?e,n?o sei o que seria da minha vida sem voc?,sem sua dedica??o,preocupa??o,amor sem voc? eu nada seria,se eu sou o que sou, s? tenho uma pessoa a agradecer:voc?,desde os primeiros passos at? as maiores conquista da minha vida. beijos continue assim
Wendell



Imagem Maria Aparecida
Obrigado por tudo! Te amo muito! Feliz dia das m?es!
Paulo Sergio



Imagem Aparecida
M?e, ? a tua luz que ilumina a minha vida. Beijoooooooooo.
Silv?nea



Imagem Maria Aparecida
M?E? Que Deus a proteja sempre, te ilumine, te de for?as para continuar sua batalha. E que eu possa sempre sentir e ter esse amor maior em todos os momentos de minha vida.
Zuleika



Imagem Leide
M?e voc? ? minha vida!
O ar que eu respiro!
Te amo muito!
? o melhor presente que deus me deu!
Beijos linda!
Pryscilla



Imagem Maria Tereza
M?e, n?o sei o que seria de mim sem voc?! Obrigada por tudo e, principalmente, por ser a melhor m?e do mundo! Te amo incondicionalmente!
Nina Scafutto



Imagem Geraldina
M?e eu te amo
Domingos



Imagem Ivalne
M?e, palavra mais doce que o mel, talvez um peda?o de c?u, que Deus transformou em mulher. - M?e, palavra de Deus inventou, um anjo que a terra chegou, um anjo com as asas do amor. Simplesmente... TE AMO!
F?bio



Imagem Tereza
M?e resume tudo o que ? amor"! Obrigada, m?e! Te amo!
Juliana



Imagem Maria Rosa
M?E!!!!!!!! Amiga, c?mplice e amor!!!! TE AMO MUITO!!!
Ver?nica



Imagem Sonia
M?e tu ?s t?o importante para me, que as vezes esque?o que eu existo, e penso somente em ti? Te amo, palavras n?o conseguiram expressar meu amor por voc?.
Francisca



Imagem Veranilda
M?e, te adoro.
Sintia



Imagem Maria das Gra?as
M?e, queria ter a sensibilidade de um beija-flor que ao sugar o n?ctar de uma flor, apenas absorve aquilo que ? necess?rio para a sua sobreviv?ncia, mas como n?o sou um beija-flor, aceite essas rosas como prova do amor incondicional que tenho por ti.
Marcelo



Imagem Virginia
Um abra?o dos seus filhos que lhe amam !!!
Donilson



Imagem Daniele
Na minha inf?ncia de sonhos, voc? ? a minha FADA que me ensina a vida. TE AMO!!!
Luiza Eberle



Imagem Vera Lucia
M?e, base da fam?lia. S?mbolo de for?a e dedica??o. Amor.
Johnnie



Imagem M?rcia Cristina Rios
M?e,
voc? faz parte da minha vida como as flores fazem parte da natureza, voc? embeleza minha vida e perfuma meu cora??o!
Parab?ns pelo seu dia!!!
Eder Luis Rios


