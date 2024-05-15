Dia das M?es

Sua m?e pode ganhar um lindo buqu? de flores no Dia das M?es. Para isso, basta voc? enviar uma mensagem para ela juntamente com uma foto. Vamos publicar o seu texto e a foto dela aqui e entregar as flores onde ela estiver. O sorteio ocorre no dia 6 de maio.

Para participar, basta preencher todo o formul?rio abaixo.

Nome da mãe:

Girlaine

Ser m?e ? n?o perder a calma quando a vida parece ruir, explodir

? as vezes dizer ?n?o? com jeitinho, para n?o magoar.

? ter sonhos inacabados, sujar a m?o, cuidar do machucado e abrir de fato o cora??o...

AMO VOC? M?E....Feliz dia das m?es, bj?o

Caua

Maria

Ser m?e ? n?o perder a calma quando a vida parece ruir, explodir.

? as vezes dizer ?n?o? com jeitinho, para n?o magoar.

? ter sonhos inacabados, sujar a m?o, cuidar do machucado e abrir de fato o cora??o.

Por isso, TE AMO M?E

Girlaine

Telma

M?e: palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedica??o, for?a e sabedoria. Obrigado por tudo!!

TE AMO

Daiane

Leide de Souza

Te Amo, Mamy!

Pryscilla Dayana De Souza

Elizete

M?e,

Queria dizer-lhe que: eu a adoro!

Voc? ? o maior bem que eu tenho neste mundo!

Presente de Deus para minha vida!

Gostaria que hoje o meu agradecimento soasse mais forte do que todos os dias, porque hoje, ? o seu dia!

TE AMO MUITO

Jane

Regina

Mami,

voc? merece

Regina

Maria Jos?

M?e,

?s vezes n?s te fazemos ver, ouvir ou falar coisas que voc? n?o quer, mas ? sem querer!

Te amamos.

Feliz dia das m?es.

Beijos do trio C?, M?, B?

Camili

Sinara

M?e,

a senhora ? respons?vel pela nossa harmonia, pela nossa uni?o, felicidade e o nosso esteio em todos os momentos te amamos!

Marido, filhos, netos e bisneta.

Beij?o da fam?lia Souza

Irla

Theresa

M?e,

Obrigada por existir.

Abra?os de todos n?s.

Eulalia

Joveci

M?e,

Te Amamos e sempre te amaremos at? o nosso ?ltimo Suspiro!!!

Tarcisio

Heidi Hirschberg

Criatura bela, que zela, que ama.

Que clama por amor.

Criatura bela, que ri e que chora.

Que sofre e protege.

Criatura bela, que defende.

Que esconde dos males a sua cria.

Criatura bela, pessoa singela.

De amor singular Criatura bela, amiga que cativa.

Willians Cesar Soreli

Ecylene

M?e,

a vida s? tem sentido porque existe...

TE AMO MUITO Bjssssss.

Vinic?us

Ilza

M?s de maio ? um m?s especial para as m?es, mas para n?s voc? ? especial todos os dias minha m?e,

te amo..

Edson

Cristina

M?e...

nem palavras podem expressar o amor que eu sinto por voc?!

Eu te amo voc? ? tudo pra mim, agrade?o a Deus todos os dias por te me dado uma m?e igual a voc? !

EU AMO VOC? minha ESTRELA PERFEITA !

Taianne

Maria das dores

M?e: uma s?laba s?,com sentimento t?o profundo!

Deus ajuntou em tr?s letras.

Toda a riqueza do Mundo.

Parab?ns pelo seu dia.

M?e apesar deu estar morando longe mais saiba que eu amo muito.

FELIZ DIA DAS M?ES.

beijos de sua filha,

Jacqueline

Janne

bem, acho que minha m?e merece ganhar, pois, ela ? batalhadora e muito carinhosa.

Nicole

Maria de Lourdes

M?E VOC? ? ESPECIAL!!! TE AMO!!!

Mara

Julia

Simplesmente TUDO na minha vida!

O ar que eu respiro!

Imposs?vel viver sem ela!

Muito mais que m?e... uma amiga, um anjo, o melhor presente que Deus me deu!

Uma mulher guerreira, que me criou sozinha sem precisar de uma figura paterna!

Te amo,

Sabrina

Dindinha

M?e,

sei que estou na Africa do Sul, lutando por uma vida melhor.

Tomara que eu ganhe pra lhe dar o presente de dia das Maes, porque sen?o a senhora ficar? sem.

Abra?os Africanos,

Douglas

Hebe

Obrigada pela vida!!! T amo!!!

Maria das Merces

V?nia

Eu te amo mam?e... querida

Jone

Darcy

M?e,

quero dizer nesse dia t?o especial o quanto te AMO.

Agrade?o a Deus todos os dias pelo privil?gio de ter uma m?e t?o maravilhosa e preciosa na minha vida.

Super beijo do seu Filho,

Marcelo

Delourdes

?M?e,

o seu amor para mim ? o combust?vel que me permite fazer o imposs?vel.?

Marlene

Abadia

M?e,

saiba que voc? ? a pessoa mais importante para mim nesse mundo.

Minha m?e ? muito batalhadora.

Criou 4 filhos sozinha sem a ajuda dos pais.

Infelizmente ela perdeu tragicamente um dos filhos e hoje vive sofrendo com isso.

Saiba que te amo m?e.

Shyrley

N?vea

Mam?e,

obrigada principalmente por ter deixado eu vi ao mundo e sem medo das dificuldades ? diante.

Mam?e voc? ? tudo de bom...enfim m?e ? amor!

Obrigada mam?e...

Te amo bjs de luz em seu cora??o

Yanni

Denise

M?e,

muito obrigado por estar cuidando de mim neste momento t?o dif?cil e dolorido, que ? minha opera??o e p?s opera??o.

Obrigado por tudo que esta fazendo e cuidando de mim.

Essa opera??o grav?ssima que foi e voc? cuidando do meu p? operado e com metais.

Paulinha

Rita

M?e,

Voc? ? minha estrela mais linda e radiante!

Te Amo muito!

Obrigada por tudo!!!

Rejanr

Edna

M?e,

sem voc? eu n?o sou nada m?e!

Eu te amo muito!

Me desculpa se te magoei.

Me perdoe m?e, eu te amo!

Essa palavra m?e ? tudo na minha vida!

M?e eu n?o quero te perder nunca porque se voc? se for eu tamb?m me vou!

Voc? ? tudo na minha vida m?e!

Eu te amo!!?

Thayna

Sueli

Voc? ? meu amor verdadeiro, ? a melhor m?e do mundo!

? um sentimento ?nico que nos quer o bem ,amiga e cheia de ternura.

Agrade?o a DEUS por voc? existir e fazer parte da minha vida.

Voc? ? ternura,carinho,amor verdadeiro,sentimento ?nico que nos quer o bem.

Amiga de todas as horas e ? a melhor m?e do mundo!!!

Sua filha que te ama,

Christiane

Aurora

Te amo, aurorinha.

Ercio

Walkiria

Amamos vc mam?e querida!

Livia

Gra?a Almeida

M?e

, dizer que eu te amo , ? t?o pouco, e t?o sem gra?a pra poder expressar o verdadeiro sentimento que eu sinto por voc?, ?s minha raz?o e exist?ncia pura, minha cruz, minha salva??o, sem voc?, eu n?o passo de uma pessoa sozinha, sem amor de m?e !

Raissa Braga

Maria Lucia

Mam?ezinha, mam?ezinha, gosto muito de voc?, mil presentes e beijinhos eu irei te oferecer.

Ana Regina

Maria Lucia

M?e,

sin?nimo de alegria, confian?a, companheirismo e dedica??o.

Mas a MINHA M?E tem algo a mais de especial.

Algo que n?o sei explicar, talvez nem saiba expressar o suficiente.

Mas sinto!

Eu te amo, m?e!

Jacqueline

Sonia

M?e,

O amor n?o ? flora??o passageira que a primavera p?e encanto, ? como o carv?o que se transmuda em diamante, e a aspereza do buril que o transforma em j?ia.

Obrigada por tudo Te amamos.

Roberta - Familia Arara

Neuza

Mam?e,

t?o meiga e carinhosa,nos alegra ainda mais com sua presen?a.

Pois ser m?e ? mais que sair de um conto de fadas, ? fazer que a felicidade surja de um ser pequenino que gerou dentro de si mesma.

Parab?ns pelo seu dia

Eliezer, LIEZE, MARI, RAFA, NANDO, MOGA

Vanessa

M?e,

Muito obrigado por vc existir na minha vida.

Te amo!

Robert

Vanessa

Mam?e:

Voc? ? o amor da minha vida.

Te amo muito!

V?ctor

Tereza

M?e,

voc? ? a Dartanha das tr?s mosqueteiras.

Voc? ? para n?s a vida, o exemplo e a forca!

Beijos

Livia

Tatiane

M?e,

Tu ?s aquela linda e maravilhosa rosa que consigo encontrar no meio da neve gelada.

?s aquela que sofre, que luta, que vence, que sobe sempre um degrau da escada da vida a cada dia.

Tu, m?e, ?s aquela pessoa que n?o suporto ver sofrer ou chorar

Hellen

Raimunda

M?e,

TE AMO!!!

Carlos Alberto

Raimunda

M?e,

TE AMO!!!

Carlos Alberto

Nadyr

M?e,

Que ao dar a ben??o da vida, Entregou a sua...

Que ao lutar por seus filhos, Esqueceu-se de si mesma...

Que ao desejar o sucesso deles,

abandonou seus anseios...

Que ao vibrar com suas vit?rias,

esqueceu seu pr?prio m?rito...

Ana Maria

Emilia

M?e,

o verdadeiro sentido da palavra amor.

Sempre te amarei!

Senida

Senida

M?e,

voc? ? tudo para mim e eu sou tudo para voc?

Igor

Ana Lucia

M?e e V?,

Eu amo voc?s.

Beijos PP

Pedro Paulo

Maria do Carmo

M?e,

voc? ? 10!

Beijinhos

Gabriel

Dolores

A m?e que me deu a luz se foi eu tinha 9 anos, e voc? ficou para substitu?-la, me ensinar as coisas boas e os cuidados que tive que tomar na vida.

A isto sou muito grata a ti, obrigada por me ensinar os sentidos da vida!!!!

Te amoooo

Rosemeire do Carmo

Ieda

Sou imensamente feliz por voc? ser a minha m?e.

Voc? ? muuuuito especial para mim...

Soraya

Rosalina

De uma margarida como eu, para uma rosa que ? voc?!

Beijos!

Tha?s

Janice

M?e carinhosa,

m?e dengosa, m?e amiga, m?e irm?.

M?e sem ter gerado ? a m?e de cora??o...

Te amo m?e!!!

L?dia

M?rcia

Mam?e eu te amo..

Mayra

Quiteria

essa ? a minha vida.

N?o sei at? quando mas sei que ela merece tudo, pois, me deu a vida.

Tudo que sou hoje ? em raz?o dessa mulher guerreira.

Foi dif?cil, pois, foi ela sozinha que criou 7 filhos.

Minha vida, minha fortaleza, simplesmente minha m?e

Marcos

Rosa

M?e,

saiba o quanto voc? significa em nossas vidas...

que voc? ? a melhor m?e e todas...

mesmo as vezes sendo chata mas assim mesmo te amamos...

de suas filhas



Denise ,Daniele seus netinhos Carol e Rafa

Lourdes

m?e,

te adoro!

Pe?o a deus que te ilumine todos os dias.

Beijos

T?nia Mara

Terezinha

Tu ?s, divina e graciosa

Est?tua majestosa do amor

Por Deus esculturada

E formada com ardor

Da alma da mais linda flor

De mais ativo olor

Que na vida ? preferida pelo beija-flor...

Arlene

Andreia

Mam?e,

te adoro muiiito, obrigada por cuidar t?o bem de mim.

Um beijo bem apertado igual aos que costumo te dar.

Mayara

Dulcineia

Mam?e,

Voc? ? o mais lindo presente de Deus para mim.

De seus filhos,

Sidlane, Samyra, Sirlane e Sidnei

Lucia

M?e!!!

Que ao dar a ben??o da vida, entregou a sua...

Que ao lutar por seus filhos, esqueceu-se de si mesma...

Que ao desejar o sucesso deles, abandonou seus anseios...

Para voc? m?e, um mais que merecido: Feliz Dia das M?es!

Fernanda

Nelza Maria

?s a ?nica pessoa do mundo que sempre est?, de forma incondicional.

Se te rejeito, me perdoas.

Se me equivoco, me acolhes.

Se os outros n?o podem comigo, me abres uma porta.

Se estou feliz, celebras comigo.

Te Amo!!!

Nivania

Berenice

M?e,

voc? ? muito importante para mim na alegria e na tristeza!

Reinaldo

Margarete

M?e,

Deus n?o podia estar em todas partes ao mesmo tempo, e por isso criou ?s m?es.

Quando preciso, ?s uma amiga.

Teus olhos sens?veis se endurecem, quando preciso de uma li??o.

Tua for?a e teu amor me dirigiram pela vida e me deram as asas para voar!

Morgana

Jacqueline

MInha m?e,

sem voc? n?o sou nada.

Serei sua amiga para sempre

. Seremos pra sempre tbm 2 em 1.

Te amo minha cara metade

Ana Luiza

Jacqueline

Voc? ? a Raz?o do meu Viver.

Agrade?o a Todos os dias por ter voc? como minha m?e, a pessoa mais linda e amiga dessa mundo .

Parab?ns !

Daniel

Alaide

M?e,

voc? ? ?nica, pois voc? me d? amor incondicional, a palavra correta, o colo necess?rio e o cafun? que tira todos os males e tristezas do mundo.

Te amo muuuuitoooo!!!

Alessandra

Iracema

M?E: Muito obrigado por tudo e muita sa?de e felicidades...

Marcos

Marlene

M?E: maravilhosa,amorosa e espetacular em ensinar, dividir e cuidar essas s?o as qualidades da minha m?e ela ? preciosa aos olhos de Deus.

Eu te amo muito.

Marcia

Sonia

Manzinha

Voc? ? o presente mais puro e lindo que Deus me deu, a j?ia mais valiosa que guardo em meu cora??o e ? o espelho da minha eterna caminha.

Te Amo!!!

Beijocas

Dand@

Norma

M?e,

obrigada por seu amor e apoio incondicional.

Tamb?m pelas noites em claro durante todos esses anos.

Obrigada por nos dar a vida e ensinar como caminhar nela.

Sempre estaremos juntos, com voc?!

Obrigada por tudo.

N?s te amamos!

Feliz dia das m?es!

Juliana

Maria L?cia

M?e,

muito obrigado pelo cuidado e amor dispensado a n?s, seus filhos.

Deus te guarde

Jos? An?sio

Maria das Gra?as

Tudo o que sou e que sempre desejei ser, eu devo a meu anjo M?e.



Parab?ns n?o s? por esta data mas por todos os momentos das nossas vidas.



Eu te amo M?E!

Leonardo

Cristina

Minha mae e a melhor do mundo...

A mais linda!!!

Tem 3 filhos e cuida de n?s sozinha...

? uma guerreira!

Te amoo m?e...

Voc? ? a melhor!!

Obrigada por tudoo!

Tassiana

Celi

M?e,

Obrigada por ser a melhor amiga.

Te amo muito...

Muito Obrigada por tudo...

Meu exemplo.

Beijos Li

Elissa

Gl?ria

M?e,

voc? ? maravilhosa, te amo muito.

Sandra

Aparecida

M?e,

eu te amo muito!

Fabiana

Aparecida

M?e,

agrade?o pelo tempo e carinho dedicado a mim.

Voc? ? a b?n??o de Deus em minha vida.



Luzimar

Fernanda

M?e, o amor que sinto por voc? ? o mais lindo e mais sincero que se pode imaginar pois ter voc? sempre ao meu lado ? como um conto de fadas

Hugo

Maria Angelica

Feliz Dia das M?es

Mariangela

Silvia

Amo minha m?e por ela ser t?o maravilhosa por ter me concedido a gra?a de viver e de cuidar de mim!!!

Thalis

Silvia

Amo minha m?e porque al?m dela deixar eu nascer cuida de mim at? hoje!!!

Tassio

Maria Rodrigues

Mam?e voc? ? especial para mim!

Maria Isbela

Maria Rodrigues

Mam?e voc? ? especial para mim!

Maria Isbela

Lesiane

Mam?e,

voc? ? meu exemplo, meu aconchego, minha paz!

Obrigada por ser minha rainha e me fazer sua princesinha!

Te amo mam?e, beijo.

Let?cia

Benta

M?e,

o que sou hoje ? fruto da semente que um dia plantaste no jardim dos teus sonhos.

Obrigada por me querer,porque hoje eu lhe quero com muito amor.

Te Amo hoje e sempre....

Sonia

Heloisa

M?e, como hoje tamb?m sou m?e, posso entender cada gesto, cada palavra que ?s vezes sendo apenas "filha" n?o era capaz de entender...

Nem se conseguisse reunir todas as mais belas palavras poderia expressar meu contentamento em ser sua filha!

Te amo!

?lida

Maria das Dores

Voc?, sempre cuidou de mim.

Sempre orou por mim.

Sempre disse sim.

Com todo seu carinho e todo seu amor, queria dizer que voc? ? meu MUNDO.

Minha querida m?e Dorinha, eu te amo muito!

Mil beijos,

Jacqueline

Magda

M?e ? a ess?ncia m?gica da vida.

Te amo muito mam?e

Manuel

Ecylene

M?e,

eu podia ficar o dia inteiro escrevendo e falando sobre vc e ainda n?o conseguiria dizer tudo que tenho pra falar ent?o vou reduzir e dizer uma ?nica frase...

EU TE AMO MTO... S2

Marcelly

Irenilda

M?e,

o mundo que tu me deste, mundo afora j? conhece meus passos e sabe que dos teus bra?os eu nunca fui embora!

Te amo

Viviane

Katia Hoelzle

M?e,

esta palavra bonita que escrevo nesta hora,

tirei dos l?bios divinos beijando Nossa Senhora!! Juninho



Ant?nio

Annita

M?e

nos desejamos tudo de bom ? senhora, que nesse dia seja uma data muito significativa.

S?o os votos dos seus filhos

Adriano , Luciano e Ronny

Adriano

Maria da Gloria

M?e,

obrigada por nos ter colocado no mundo e ser presen?a a todo momento.

Que Deus continue a te encher de ben??os.

Voc? sempre foi e sempre ser? a luz de nossos caminhos.

Beijos mil!!!!

Maria do Carmo

Val?ria

M?e,

al?m de companheira voc? ? amiga.

Te amo muito!!!

Ana Carolina

Irene

M?e, Te Amo Muito, obrigada por tudo, voc? ? a melhor m?e do mundo!

Que Deus te aben?oe! Beijos da sua filha

Elisa

Lizette

Tudo tenho ou possa lhe dar ? pequeno perto de tudo que j? me deu.

Obrigado M?e

Frank

Judite

Meu amor primeiro, minha flor de agosto, minha fortaleza...

palavras n?o ser?o suficiente para todo meu amor...

Vc ? a d?diva de Deus em minha vida!

Te amo...sempre!



Kelly

Valeria

M?e...

primeiramente quero te agradecer por ser uma mae tao especial pra mim...

obrigada por estar sempre ao meu lado me protegendo e me fazendo muito feliz!

Te amo muito.Parab?ns pelo seu dia,voc? merece!Um grande beijo.

Natalia

Bernadete

Me faltam palavras para descrever o amor que sinto por voc?, te amo ainda ? pouco.

Voc? ? tudo na minha vida!!! Bjinhos

Wal?ria

Adriana

Hoje quero parar e agradecer, porque voc? fez, faz e far? sempre parte de minha hist?ria!!!

TE AMO M?E! Mto Mto Mto Mto Mto Mto Mto!!..

Lucas

Gislane

Mae voc? ? a pessoal mais importante de minha vida.

Te amoooo

Gislene

Berenice

Amo-te muito como as flores amam o frio orvalho que o infinito chora.

Nunca se esque?a de mim,

Fernando

M?nica

Mam?e, amo voc? a cada instante de minha vida!

Te amo muitoooooo

Matheus

Celina

M?e vc merece todos os dias do ano te amo.....

M?nica

L?gia

M?e,

voc? merece todos os dias do ano, n?o s? hoje.

Te amo

M?nica

Estelita

M?e,hoje eu sei o que ? ser m?e;

Sei o que perder o sono quando um filho est? doente, sei o que esperar ele voltar e depois, s? depois ir dormir.

Obrigada por me ensinar sem palavras todas essas coisas.

Hoje eu posso dizer :Obrigada M?E...

Adriana

Filomena

M?e,n?o sei o que seria da minha vida sem voc?,sem sua dedica??o,preocupa??o,amor sem voc? eu nada seria,se eu sou o que sou, s? tenho uma pessoa a agradecer:voc?,desde os primeiros passos at? as maiores conquista da minha vida. beijos continue assim

Wendell

Maria Aparecida

Obrigado por tudo! Te amo muito! Feliz dia das m?es!

Paulo Sergio

Aparecida

M?e, ? a tua luz que ilumina a minha vida. Beijoooooooooo.

Silv?nea

Maria Aparecida

M?E? Que Deus a proteja sempre, te ilumine, te de for?as para continuar sua batalha. E que eu possa sempre sentir e ter esse amor maior em todos os momentos de minha vida.

Zuleika

Leide

M?e voc? ? minha vida!

O ar que eu respiro!

Te amo muito!

? o melhor presente que deus me deu!

Beijos linda!

Pryscilla

Maria Tereza

M?e, n?o sei o que seria de mim sem voc?! Obrigada por tudo e, principalmente, por ser a melhor m?e do mundo! Te amo incondicionalmente!

Nina Scafutto

Geraldina

M?e eu te amo

Domingos

Ivalne

M?e, palavra mais doce que o mel, talvez um peda?o de c?u, que Deus transformou em mulher. - M?e, palavra de Deus inventou, um anjo que a terra chegou, um anjo com as asas do amor. Simplesmente... TE AMO!

F?bio

Tereza

M?e resume tudo o que ? amor"! Obrigada, m?e! Te amo!

Juliana

Maria Rosa

M?E!!!!!!!! Amiga, c?mplice e amor!!!! TE AMO MUITO!!!

Ver?nica

Sonia

M?e tu ?s t?o importante para me, que as vezes esque?o que eu existo, e penso somente em ti? Te amo, palavras n?o conseguiram expressar meu amor por voc?.

Francisca

Veranilda

M?e, te adoro.

Sintia

Maria das Gra?as

M?e, queria ter a sensibilidade de um beija-flor que ao sugar o n?ctar de uma flor, apenas absorve aquilo que ? necess?rio para a sua sobreviv?ncia, mas como n?o sou um beija-flor, aceite essas rosas como prova do amor incondicional que tenho por ti.

Marcelo

Virginia

Um abra?o dos seus filhos que lhe amam !!!

Donilson

Daniele

Na minha inf?ncia de sonhos, voc? ? a minha FADA que me ensina a vida. TE AMO!!!

Luiza Eberle

Vera Lucia

M?e, base da fam?lia. S?mbolo de for?a e dedica??o. Amor.

Johnnie

M?rcia Cristina Rios

M?e,

voc? faz parte da minha vida como as flores fazem parte da natureza, voc? embeleza minha vida e perfuma meu cora??o!

Parab?ns pelo seu dia!!!

Eder Luis Rios