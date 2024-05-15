Hist?ria do concurso
Com o decorrer dos anos surgem novas rainhas que tamb?m encantaram as passarelas de t?o inusitado concurso. Atualmente a tradi??o se mant?m e, a cada ano com brilho e inova??o, a ASE realiza a escolha daquela que assumir? o cobi?ado reinado, precedido de etapas eliminat?rias realizadas anualmente cerca de 80 inscri?es, que ap?s uma criteriosa sele??o feita por j?ris formados de personalidades da sociedade juizdeforana, s?o selecionadas entre 10 a 20 finalistas, que participam do concurso final, realizado na ?rea da piscina da Sede Campestre.
Este ano o concurso teve 2 fases eliminat?rias, uma dia 01/09 com 38 candidatas e a outra dia 08/09/2007 com 24. Na etapa final que acontece no pr?ximo dia 22, 12 finalistas concorrem ao t?tulo de Rainha da Primavera ASE 2007.
Programa??o
Dia: 22/09/2007
Local: Sede Campestre da ASE
Encerramento: baile com The Brothers
Dados informativos:
Presidente: C?cero Chagas de Castro
Coordenador e Produtor: L?o Frederico de Carvalho
Assessoria: Kahan Monteiro de Carvalho
Chefe Dep. Comunica??o Social: Jos? Guelfo Vicente Filho
Ag?ncia: Griffe Models
P?blico estimado: 6.000
N?mero de associado: 2.961
