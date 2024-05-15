Hist?ria do concurso

Os produtores e as 12 finalistas

O Glamour e o charme da d?cada de 40 estiveram presentes na elei??o da 1? Rainha da primavera ASE. Nesta d?cada com eleg?ncia e simpatia , a Srta L?a Pagani encantou a todos e deu in?cio a primeira dinastia Aseana.

Com o decorrer dos anos surgem novas rainhas que tamb?m encantaram as passarelas de t?o inusitado concurso. Atualmente a tradi??o se mant?m e, a cada ano com brilho e inova??o, a ASE realiza a escolha daquela que assumir? o cobi?ado reinado, precedido de etapas eliminat?rias realizadas anualmente cerca de 80 inscri?es, que ap?s uma criteriosa sele??o feita por j?ris formados de personalidades da sociedade juizdeforana, s?o selecionadas entre 10 a 20 finalistas, que participam do concurso final, realizado na ?rea da piscina da Sede Campestre.

Este ano o concurso teve 2 fases eliminat?rias, uma dia 01/09 com 38 candidatas e a outra dia 08/09/2007 com 24. Na etapa final que acontece no pr?ximo dia 22, 12 finalistas concorrem ao t?tulo de Rainha da Primavera ASE 2007.

L?o Frederico e Kahan Monteiro

Jos? Guelfo

Edson de Souza, L?o Frederico e C?cero Chagas

Programa??o

Dia: 22/09/2007

Local: Sede Campestre da ASE

Encerramento: baile com The Brothers

Dados informativos:

Presidente: C?cero Chagas de Castro

Coordenador e Produtor: L?o Frederico de Carvalho

Assessoria: Kahan Monteiro de Carvalho

Chefe Dep. Comunica??o Social: Jos? Guelfo Vicente Filho

Ag?ncia: Griffe Models

P?blico estimado: 6.000

N?mero de associado: 2.961

