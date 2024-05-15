DO CONCURSO:
  • O CONCURSO DE BELEZA INFANTIL ACESSA.com, a seguir apenas denominado CONCURSO, ? uma iniciativa promovida com o intuito de escolher, atrav?s do sistema de vota??o online, as crian?as mais bonitas na opini?o dos visitantes do Portal ACESSA.com/JF Service.

    DA PARTICIPA??O E INSCRI??O:

  • Podem participar do CONCURSO crian?as com idade entre zero a cinco anos residentes ou n?o em Juiz de Fora;

  • Para participar do CONCURSO, o respons?vel legal pela crian?a dever? enviar uma foto da mesma (nos formatos JPG ou GIF ou BMP com no m?ximo um 1Mb) entre os dias 1? de setembro de 2003 at? o dia 21 de setembro de 2003, atrav?s de formul?rio pr?prio dispon?vel no endere?o www.acessa.com/infantil/concurso;

  • Todas as fotos encaminhadas durante o per?odo acima estipulado ser?o disponibilizadas para visualiza??o no endere?o www.acessa.com/infantil/concurso a partir do dia 01 de outubro de 2003;

  • As fotos permanecer?o acess?veis via web at? dia 31 de outubro para todo internauta visitante do Portal ACESSA.com (www.acessa.com) participar com sua vota??o, caso seja do interesse do mesmo;

  • A partir do momento em que o respons?vel legal enviar a foto da crian?a para o site ACESSA.com, conforme discriminado acima, estar? automaticamente concordando com todos os termos deste regulamento;

  • Ser?o aceitas somente as fotos de crian?as com idade entre zero e cinco anos completos. As fotos das crian?as com idade acima da definida ser?o desclassificadas;

  • A organiza??o do concurso partir? do princ?pio de veracidade dos dados preenchidos no formul?rio pelo respons?vel legal no ato da inscri??o no presente CONCURSO. Caso a crian?a ven?a e as informa?es n?o se confirmem no ato do recebimento do pr?mio, ela ser? considerada desclassificada e transferir? o pr?mio ao pr?ximo classificado;

    DA VOTA??O:

  • A primeira etapa da vota??o come?a no dia 1? de outubro de 2003 e ? encerrada no dia 10 de outubro de 2003, quando os internautas conhecer?o os cinco finalistas em cada categoria;

  • A partir do dia 11 de outubro de 2003 at? o dia 31 de outubro de 2003 acontece a segunda etapa das vota?es, sem anular a quantidade de votos que cada ganhador recebeu at? o dia 11 de outubro de 2003;

  • Os ganhadores ser?o conhecidos no dia 1? de novembro de 2003, ?s 9h;

  • Embora seja um concurso de beleza, ser?o eleitas as crian?as mais votadas, o que n?o significa que as crian?as vencedoras sejam as mais bonitas. Os internautas que desejarem votar em um determinado beb? apenas pela sua beleza, poder?o faz?-lo sem restri?es;

  • A crian?a vencedora de cada categoria ser? eleita apenas atrav?s de votos online, computados em tempo real nos servidores do CONCURSO. Esses votos ser?o dados por qualquer internauta que esteja visitando o Portal ACESSA.com e deseje participar da vota??o escolhendo a crian?a que quiser;

  • Com o objetivo de garantir a seriedade e idoneidade do CONCURSO, cada internauta poder? votar todos os dias em apenas uma crian?a participante de cada categoria;

    DOS RESULTADOS:

  • Ser?o premiados os primeiros e segundos lugares em cada uma das tr?s categorias, divididas por idade, a saber:
    - 1? categoria: de zero a um ano e onze meses
    - 2? categoria: de dois a tr?s anos e onze meses
    - 3? categoria: de quatro a cinco anos e onze meses

  • Os primeiros colocados em cada categoria receber?o como pr?mio, cada um, 01 (um) VALE COMPRAS NO VALOR DE R$ 140 (cento e quarenta reais) na Loja BABY CENTER (m?veis, roupas e acess?rios infantis ? escolha dentro deste valor);

  • Os segundos colocados em cada categoria receber?o como pr?mio, cada um, 01 (um) VALE COMPRAS NO VALOR DE R$ 140 (cento e quarenta reais) na Loja THEES KIDS (roupas infantis ? escolha, dentro deste valor);

  • Os pr?mios devem ser retirados diretamente nas lojas patrocinadoras acima descritas at? o dia 15 de novembro de 2003, bastando para tal a apresenta??o da certid?o de nascimento da crian?a vencedora no ato da retirada do pr?mio;

  • Caso o contemplado n?o v? retirar o pr?mio at? a data estipulada, estar?, automaticamente, transferindo o seu pr?mio ao terceiro lugar e assim sucessivamente;

  • A organiza??o do CONCURSO ? a ?nica respons?vel pela aferi??o e divulga??o dos resultados de cada etapa (estipuladas no item VOTA??O), o que sempre ocorrer? unicamente atav?s do Portal ACESSA.com.

    DISPOSI??ES GERAIS

  • O Portal ACESSA.com, durante e posteriormente ? realiza??o do CONCURSO, n?o ceder? a quem quer que seja o material encaminhado pelos respons?veis legais para a participa??o no presente, conforme pol?tica de privacidade do Portal ACESSA.com, uma vez que estes se destinam ?nica e exclusivamente ? visualiza??o conforme expresso no presente regulamento;

  • O Portal ACESSA.com n?o se responsabiliza pela utiliza??o indevida das imagens e dados disponibilizados no endere?o descrito acima por terceiros;

  • Os casos omissos neste regulamento ser?o analisados e definidos pela Comiss?o Organizadora do CONCURSO.


