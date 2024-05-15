DO CONCURSO:
O CONCURSO DE BELEZA INFANTIL ACESSA.com, a seguir apenas denominado
CONCURSO, ? uma iniciativa promovida com o intuito de escolher, atrav?s do
sistema de vota??o online, as crian?as mais bonitas na opini?o dos
visitantes do Portal ACESSA.com/JF Service.
DA PARTICIPA??O E INSCRI??O:
Podem participar do CONCURSO crian?as com idade entre zero a cinco
anos residentes ou n?o em Juiz de Fora; Para participar do CONCURSO, o respons?vel legal pela crian?a dever?
enviar uma foto da mesma (nos formatos JPG ou GIF ou BMP com no m?ximo um
1Mb) entre os dias 1? de setembro de 2003 at? o dia 21
de setembro de 2003, atrav?s de formul?rio pr?prio dispon?vel no endere?o www.acessa.com/infantil/concurso; Todas as fotos encaminhadas durante o per?odo acima estipulado ser?o
disponibilizadas para visualiza??o no endere?o www.acessa.com/infantil/concurso a
partir do dia 01 de outubro de 2003; As fotos permanecer?o acess?veis via web at? dia 31 de outubro para
todo internauta visitante do Portal ACESSA.com (www.acessa.com)
participar com sua vota??o, caso seja do interesse do mesmo;
A partir do momento em que o respons?vel legal enviar a foto da crian?a para
o site ACESSA.com, conforme discriminado acima, estar? automaticamente
concordando com todos os termos deste regulamento; Ser?o aceitas somente as fotos de crian?as com idade entre zero e cinco anos
completos. As fotos das crian?as com idade acima da definida ser?o
desclassificadas; A organiza??o do concurso partir? do princ?pio de veracidade dos dados
preenchidos no formul?rio pelo respons?vel legal no ato da inscri??o no
presente CONCURSO. Caso a crian?a ven?a e as informa?es n?o se confirmem no
ato do recebimento do pr?mio, ela ser? considerada desclassificada e
transferir? o pr?mio ao pr?ximo classificado;
DA VOTA??O:
A primeira etapa da vota??o come?a no dia 1? de outubro de 2003 e ?
encerrada no dia 10 de outubro de 2003, quando os internautas conhecer?o os
cinco finalistas em cada categoria;
A partir do dia 11 de outubro de 2003 at? o dia 31 de outubro de 2003
acontece a segunda etapa das vota?es, sem anular a quantidade de votos que
cada ganhador recebeu at? o dia 11 de outubro de 2003;
Os ganhadores ser?o conhecidos no dia 1? de novembro de 2003, ?s 9h; Embora seja um concurso de beleza, ser?o eleitas as crian?as mais votadas, o que n?o
significa que as crian?as vencedoras sejam as mais bonitas. Os internautas que
desejarem votar em um determinado beb? apenas pela sua beleza, poder?o
faz?-lo sem restri?es; A crian?a vencedora de cada categoria ser? eleita apenas atrav?s de votos
online, computados em tempo real nos servidores do CONCURSO. Esses votos
ser?o dados por qualquer internauta que esteja visitando o Portal ACESSA.com
e deseje participar da vota??o escolhendo a crian?a que quiser; Com o objetivo de garantir a seriedade e idoneidade do CONCURSO, cada
internauta poder? votar todos os dias em apenas uma crian?a
participante de cada categoria;
DOS RESULTADOS:
Ser?o premiados os primeiros e segundos lugares em cada uma das tr?s
categorias, divididas por idade, a saber:
- 1? categoria: de zero a um ano e onze meses
- 2? categoria: de dois a tr?s anos e onze meses
- 3? categoria: de quatro a cinco anos e onze meses
Os primeiros colocados em cada categoria receber?o como pr?mio, cada um,
01 (um) VALE COMPRAS NO VALOR DE R$ 140 (cento e quarenta reais) na Loja
BABY CENTER (m?veis, roupas e acess?rios infantis ? escolha dentro deste
valor); Os segundos colocados em cada categoria receber?o como pr?mio, cada um, 01
(um) VALE COMPRAS NO VALOR DE R$ 140 (cento e quarenta reais) na Loja THEES
KIDS (roupas infantis ? escolha, dentro deste valor); Os pr?mios devem ser retirados diretamente nas lojas patrocinadoras
acima descritas at? o dia 15 de novembro
de 2003, bastando para tal a apresenta??o da certid?o de nascimento da
crian?a vencedora no ato da retirada do pr?mio; Caso o contemplado n?o v? retirar o pr?mio at? a data estipulada, estar?,
automaticamente, transferindo o seu pr?mio ao terceiro lugar e assim
sucessivamente; A organiza??o do CONCURSO ? a ?nica respons?vel pela aferi??o e divulga??o
dos resultados de cada etapa (estipuladas no item VOTA??O), o que sempre
ocorrer? unicamente atav?s do Portal ACESSA.com.
DISPOSI??ES GERAIS
O Portal ACESSA.com, durante e posteriormente ? realiza??o do CONCURSO,
n?o ceder? a quem quer que seja o material encaminhado pelos respons?veis
legais para a participa??o no presente, conforme pol?tica de
privacidade do
Portal ACESSA.com, uma vez que estes se destinam ?nica e exclusivamente ?
visualiza??o conforme expresso no presente regulamento; O Portal ACESSA.com n?o se responsabiliza pela utiliza??o indevida das
imagens e dados disponibilizados no endere?o descrito acima por
terceiros; Os casos omissos neste regulamento ser?o analisados e definidos pela
Comiss?o Organizadora do CONCURSO.
