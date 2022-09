Foto: Corpo de Bombeiros de São João Del-Rei - Militares no resgate a vítima de desmoronamento

Um homem de 52 anos morreu após ser atingido por um desmoronamento em uma pedreira, em César de Pina, zona rural de Tiradentes, na manhã desta segunda-feira, 12. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava com o corpo totalmente coberto por pedras de grande porte. De acordo com testemunhas, o homem estava trabalhando no espaço ocupado por uma empresa que atua no local e quebrava pedras com uma marreta, quando parte da estrutura desabou sobre a vítima.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o óbito foi confirmado por um médico do SAMU. Uma escavadeira teve que ser usada para a remoção do corpo da vítima devido ao grande porte das pedras.

As causas do acidente serão apuradas pela Perícia da Polícia Civil.