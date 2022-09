Reprodução - Internet

Um jovem de 18 anos morreu afogado após cair no Rio do Peixe na noite de domingo (11) em Torreões, distrito de Juiz de Fora. O corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (15) no mesmo rio próximo à estrada de Pirapetinga, no KM 07. O corpo foi identificado por familiares ainda no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava a cavalo, passando por uma ponte, quando ambos caíram no rio. O animal conseguiu sair, mas o homem se afogou. As buscas pelo corpo se iniciaram no domingo (11), após a corporação tomar conhecimento da ocorrência, com embarcação e mergulhadores.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora.