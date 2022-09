Divulgação - Ocorrência

Um motorista de um ônibus coletivo foi ferido com golpes de faca, no Distrito de Humaitá, na manhã deste sábado, 17. Segundo a PM, o suspeito de ter cometido o crime, é um motorista de uma Kombi, que teria se desentendido com o motorista do ônibus após uma colisão entre os veículos. O autor da facada teria fugido do local. A vítima, de 45 anos, teve ferimentos no rosto, socorrida pelo SAMU e encaminhado para o HPS.