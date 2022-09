Reprodução Redes Sociais - Veículo sofreu auto incêndio na BR-040 na manhã desta sexta-feira (23)

Uma Kombi sofreu um auto incêndio na manhã desta sexta-feira (23), na altura do KM 697 da BR-040, próximo a Barbacena. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência aconteceu por volta das 10h. Embora o veículo tenha pegado fogo, não houve registro de feridos, nem de acidentes relacionados ao caso.

Ainda de acordo com a PRF, houve um comprometimento na fluidez do tráfego, com interdição parcial da via, até que a Kombi pudesse ser retirada do local, permitindo a retomada da passagem.