Um acidente grave na BR-040 na manhã deste domingo (25). O acidente foi no município de Pedro do Rio/RJ no sentido da capital fluminense. Três passageiros não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O veículo transportava 14 pessoas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando capotou na altura do km 54. No veículo estariam pessoas da região de Juiz de Fora.

A Van presta serviços durante a campanha eleitoral aos candidatos à deputado federal Charlles Evangelista e a candidata à deputada estadual, delegada Sheila. Mas, neste domingo, o motorista fazia um serviço particular. Sem relação com os candidatos, segundo a coordenação das campanhas informou. Os envolvidos no acidente também não estão entre os colaboradores, segundo informação oficial da campanha dos candidatos.

Oito pessoas foram liberadas no local e três com ferimentos leves foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, por equipes da Concer e dos bombeiros.

O acidente ocorreu por volta de 07h35, deixando o trecho totalmente interditado na pista sentido Rio de Janeiro. O motorista da van foi atendido no local pela Concer – concessionária que administra o trecho da rodovia – tendo sofrido apenas lesões leves.

O tráfego teve que ser desviado para a Estrada União e Indústria.

Com informações Diário de Petrópolis

