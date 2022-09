Redes sociais - Acidente na BR-267, em Igrejinha

Um acidente envolvendo dois veículos deixou o trânsito da BR-267 lento na noite desta segunda-feira (26). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dois carros de passeio colidiram frontalmente próximo a Nexa, no Km 122. As duas vítimas, ambas do sexo masculino e sem idade revelada, eram os condutores dos veículos e não ficaram presos as ferragens.

Uma das vítimas se queixava de dores na região do tórax, abdômen e membros inferiores. A outra apresentava cortes no rosto e queixava-se de dores no peito e membro superior direito. Ambas foram imobilizadas e encaminhadas pelo SAMU para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.