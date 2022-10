Foto: PMMG - Materiais apreendidos na casa do jovem

Um jovem de 19 anos foi preso em Conselheiro Lafaiete por envolvimento com tráfico de drogas. De acordo com a PM, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Triângulo, no fim da tarde de terça-feira (04), o suspeito foi abordado dentro de casa e com ele foram encontrados uma arma de fogo e uma réplica de pistola, duas balanças de precisão, 22 buchas de maconha bem como uma porção esfarelada e diversas sementes de maconha, 04 pedras de crack, 02 rádios comunicadores, 05 celulares, diversas munições e duas máquinas de cartão. O jovem foi preso e conduzido para a delegacia.





