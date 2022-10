Reprodução - Professor da UFV é investigado por estupro

O Ministério Público Federal (MPF) investiga, em sigilo, um professor da Universidade Federal de Viçosa (UFV), de 43 anos, acusado por 11 mulheres de abuso de poder, violência física, assédio moral, assédio sexual e estupr0.

O caso chegou à procuradoria por meio de uma representação feita pela própria instituição de ensino, que apura denúncias desde 2019.

O escândalo foi revelado por uma reportagem da revista "Veja".

De acordo com a publicação, depoimentos já colhidos pela universidade basearam a representação feita ao MPF. Ainda de acordo com a reportagem, os relatos das vítimas ajudam a traçar um “modus operandi” do professor, que usaria do poder do cargo e da admiração para seduzir alunas mais novas que ele.

Parte da sedução era feita por meio de promessas de vagas em projetos de pesquisa na universidade e por conversas em redes sociais.

O Ministério Público Federal não vai comentar o assunto porque o processo está em sigilo.

A UFV se pronunciou em nota.

"A Universidade esclarece que o processo administrativo disciplinar que apura as denúncias contra o professor está em andamento no âmbito da Unidade Seccional de Correição da UFV, encontrando-se protegido pelo sigilo legal. As informações dos autos apresentadas pela revista não foram transmitidas pela Universidade, que apura o caso com o máximo rigor e seriedade.

A comissão responsável finalizou a fase de instrução processual e, em breve, após análise das provas que foram reunidas e dos argumentos da defesa, indicará se haverá ou não o indiciamento. Além disso, a UFV encaminhou a denúncia ao Ministério Público Federal em 29 de outubro de 2019, assim que a Reitoria teve ciência do parecer resultante da sindicância que precedeu o processo administrativo disciplinar".