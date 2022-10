Reprodução - Ocorrência Policial

Uma tentativa de homicídio foi registrada na cidade de Barroso, na noite do último sábado (8). A vítima foi um homem de 39 anos, que sofreu golpes de faca, no bairro Jardim Bandeirantes. De acordo com a ocorrência, a vítima teria ameaçado a ex-esposa por conta da tutela do filho. Ainda de acordo com a ocorrência, dois homens, de 21 e 32 anos são suspeitos do crime.

A vítima teria usado uma foice para ameaçar a ex-esposa durante a briga. Ele teria sido impedido pela mulher e pelos suspeitos. Os dois homens foram presos e a vítima foi encaminhada para atendimento médico. A Polícia Civil vai investigar o caso.