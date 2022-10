Reprodução - Ocorrência policial

Uma mulher de 30 anos foi atropelada por um adolescente de 17 anos, na tarde do último sábado (8), no bairro Ponte Chave, em Carandaí. De acordo com a ocorrência, o veículo usado pelo adolescente teria sido fruto de um roubo minutos antes do acidente.

A PM realizou o rastreamento e conseguiu localizar a moto e o menor. O adolescente foi apreendido e a moto recuperada. A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional de Barbacena.