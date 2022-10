Foto: Concer - Concer instala mais 13 placas de sinalização apontando presença de ciclistas

Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou 13 registros de acidentes envolvendo bicicletas nas BRs 267 e 040, de 2021 até outubro de 2022. No total, foram 17 ciclistas vítimas de acidentes. Ainda de acordo com o levantamento, foram sete vítimas leves, nove graves e um óbito. Doze ocorrências aconteceram na BR-040, e, uma na BR-267.

O último atropelamento registrado foi da ciclista Renata Delgado Rezende, de 46 anos, na última sexta-feira (7). Ela estava na BR-040 ao ser atingida por um veículo durante a manhã. Os socorristas encaminharam a Renata ainda com vida para o Hospital da Unimed, por isso na ocorrência consta com o registro de uma vítima em estado grave. Ela veio a óbito um dia depois na unidade hospitalar.

Em Juiz de Fora, ainda foi registrado um atropelamento de ciclista, em 1° de julho de 2021, e outro, em 4 de setembro de 2021, ambos vítimas com ferimentos leves. Além do duplo atropelamento, em 1° de maio, deste ano. Neste caso, os ciclistas tiveram ferimentos mais graves. Já as outras cidades com registros na região são: Matias Barbosa, Santos Dumont, Barbacena, Bicas e Simão Pereira.

Veja tabela completa:

FOTO: Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF) - Levantamento indicando o número de acidentes envolvendo ciclistas

Novas placas

A Concer soltou nota nesta segunda (10) informando que chegou a implantar treze novas placas alertando para a presença de ciclistas na BR-040. As placas reforçam a sinalização ao longo do trecho de Minas Gerais, região onde é comum a prática do ciclismo como modalidade esportiva. A ação da Concer atendeu a uma solicitação da Secretaria de Esporte e Lazer de Juiz de Fora, que incentiva o uso da bicicleta também para a mobilidade urbana, turismo e sustentabilidade. Ao todo, a rodovia conta com 20 placas de advertência alusiva a ciclistas.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF) - Levantamento indicando o número de acidentes envolvendo ciclistas

Tags:

#oflu | Acidentes | Acidentes de trânsito | Coronavírus | covid-19 | Feriadão Corpus Christi | Ferido | Geral | Jornal O Fluminense | O Fluminense | Pandemia | Polícia Rodoviária Federal | PRF | Rio de Janeiro | Rodovias federais