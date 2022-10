PCMG - Na ação, foram apreendidos 108 pinos de cocaína, 65 buchas de maconha, 122 pedras de crack, entre outros materiais e veículos

Nessa quinta-feira (13), a Polícia Civil deflagrou uma operação de combate ao tráfico de drogas e cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no município de Ubá, nos bairros Laurindo de Castro, Cibraci e Vale do Ipê, e na cidade Divinésia.

A ação resultou na prisão de três suspeitos, de 29, 31 e 32 anos. Além disso, foram apreendidos drogas, dinheiro, aparelho celular, munições e três motocicletas.

Após dois meses de trabalhos investigativos, os policiais civis estiveram no bairro Laurindo de Castro, onde foi identificado um bunker que funcionava 24 horas por dia como ponto de venda de drogas. O local contava com barreiras físicas, câmeras para monitorar a chegada e presença de policiais, entre outros obstáculos, com o intuito de retardar ou mesmo impedir a ação policial.

Nesse local, o homem, de 29 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no momento em que tentava se desfazer de 108 pinos de cocaína, 16 papelotes de cocaína, 65 buchas de maconha, 122 pedras de crack, oito vidros com loló, dinheiro e um telefone. Parte das drogas foi localizada pelos policiais civis nos encanamentos de um sistema criado para escoamento dos entorpecentes.

Além disso, durante buscas realizadas no bairro Cibraci, o rapaz, de 32 anos, foi preso em virtude de mandado de prisão.

Outro investigado, de 31 anos, foi preso após cumprimento de mandado de prisão e teve o flagrante ratificado por tráfico de drogas. Os três suspeitos possuem extensa ficha criminal.

As investigações prosseguem pela Delegacia de Narcóticos, unidade que integra a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Ubá, pertencente ao 4º Departamento da PCMG.

prisão | Tráfico | Tribunal do tráfico | Violência