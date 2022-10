Foto: Bombeiros - Casa foi atingida pelas chamas. O imóvel estava desocupado

Uma casa pegou fogo na cidade de Resende Costa na madrugada deste sábado (15). De acordo com os Bombeiros, o fogo danificou um armário de madeira, portas e janelas, assim como alguns objetos que estavam no local. Devido ao forte calor, o telhado desabou e parte da estrutura do imóvel também ficou comprometida. Felizmente, não havia ninguém no imóvel.

Com o uso de mangueiras de combate a incêndios, os militares conseguiram apagar as chamas e realizar o rescaldo, eliminando assim o risco. Sobre as causas do incêndio, os bombeiros afirmam que, como não havia moradores no local, ninguém soube informar o que teria provocado as chamas. A Polícia Militar compareceu ao local e ficou responsável por apurar o caso.



Casa | incêndio | Resende Costa