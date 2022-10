Foto: MPMG - Sete instituições bancárias de Ubá estavam com irregularidades

Sete agências bancárias foram autuadas em Ubá pelo Procon de Minas Gerais, devido à presença de irregularidades, como falta de cabines individuais ou biombos para separação de guichês, ausência de cadeira de rodas para locomoção de pessoas deficientes ou idosos, desrespeito ao limite de tempo de espera para atendimento ao consumidor e dificuldade no acesso aos canais de atendimento presenciais convencionais.

Foram fiscalizadas 10 agencias bancárias da cidade, entre os dias 3 e 6 de outubro. O ato fiscalizatório foi uma iniciativa da 6ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Ubá e contou com o apoio da Coordenadoria Regional de Defesa do Consumidor de Juiz de Fora do MPMG. Os estabelecimentos possuem prazo de 20 dias para apresentar defesa.