Divulgação Bombeiros - Contato de cabo solto com a vegetação trazia riscos de eletrocussão para a população

Um cabo de média tensão se soltou próximo à ponte que liga a Avenida Pedro Paulo à Rua Antônio Agostini, no Bairro Matozinhos, em São João del-Rei, na noite desse domingo (16). Havia risco de eletrocussão por conta do contato do cabo com a vegetação sob a ponte.

De acordo com a equipe dos Bombeiros que atendeu a ocorrência, além do risco de incêndio devido às fagulhas que se soltavam do cabo, havia também o perigo de alguém passar pelo local e tocar no fio, vindo a sofrer um choque elétrico. "Nossa equipe sinalizou e isolou o perímetro e manteve uma linha de mangueiras armada para a possibilidade de um incêndio. Após isso, acionamos a Cemig para que fosse feito o desligamento da rede", destacou o chefe da equipe, sargento Adenir.

Ainda segundo os Bombeiros, os técnicos da empresa de energia elétrica compareceram ao local e fizeram a manutenção necessária, eliminando o risco.