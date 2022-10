Silvan Alves - Mulher é encontrada morta em casa com um tiro no peito em Muriaé

Uma jovem de 21 anos foi assassinada com um tiro no peito na tarde desta segunda-feira (17), em Muriaé , na Zona da Mata mineira. O crime ocorreu por volta de 16h, na Rua Arthur Duarte, Bairro Cerâmica. A Polícia Militar recebeu informações que uma mulher tinha sido morta dentro de casa. Testemunhas viram cinco homens fugindo do local, após o disparo. A PM está em rastreamento.

O delegado de Homicídios da Polícia Civil, Glaydson de Souza Ferreira, e a perícia criminal estiveram no endereço para os trabalhos de praxe e constatou que a vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo no peito.

O caso segue em investigação.