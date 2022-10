Arquivo - Ronda policial

Auditores fiscais do Ministério do Trabalho em parceria com a Polícia Civil realizaram apurações sobre denúncias de trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão e de trabalho infantil em Barbacena, no Distrito de Padre Brito, nesta segunda-feira (17), conforme publicou o Portal Barbacena Online.



Durante a ação, foi encontrada uma família em situação de extrema vulnerabilidade. Diante da situação, os funcionários do Ministério do Trabalho efetuaram resgate. A equipe de Assistência Social do Município realizou abordagem, no entanto, por falta de ter um lugar para ficar, a família preferiu permanecer na fazenda em que vive, em um espaço que não conta com água potável nem janelas para circulação do ar. A família trabalhava o ano todo, sem direito a garantias previstas na legislação trabalhista.



Durante a fiscalização, foram localizados menores trabalhando em situação irregular, manejando agrotóxicos. Os infratores foram multados e convocados para prestar esclarecimentos ao Ministério do Trabalho.





Tags:

Campanha | Centrais Sindicais | Conscientização | Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo | Direitos Humanos | Geral | Imposto sindical | Ministério do Trabalho | Peti | Trabalho Escravo | Trabalho infantil