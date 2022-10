Arquivo - Ronda policial

A Polícia Civil prendeu em flagrante na manhã de segunda-feira (17) um homem de 47 anos suspeito de homicídio tentado na cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata mineira.

O crime aconteceu durante a madrugada de segunda (17), quando a vítima, um homem de 33 anos, passava por uma rua do bairro Glória e foi surpreendido pelo suspeito, que de posse de um pedaço de tesoura alegou estar cobrando a dívida de um terceiro, tendo em seguida desferido um golpe contra o peito dela. Na sequência, o indivíduo fugiu do local e a vítima foi socorrida pelo Samu.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Daniel Gomes de Oliveira, tão logo as equipes policiais tomaram conhecimento dos fatos, iniciaram buscas no para localizar o suspeito que foi preso no mesmo bairro ainda em flagrante. A arma utilizada no crime foi retirada do peito da vítima durante o procedimento cirúrgico.

