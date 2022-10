Corpo de Bombeiros - Homem cai em bueiro aberto em Muriaé

Um morador de 53 anos caiu dentro de um bueiro aberto na noite de segunda-feira (17) na Rua Lopo Cardoso, bairro Cardoso de Melo, em Muriaé, Zona da Mata mineira. A rua está em obra pela Prefeitura do município.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate da vítima que foi encaminhada para o Hospital São Paulo.

Os moradores reforçaram à reportagem do site local (www.silvanalves.com.br) que o local está perigoso, pois fica com areia na pista fazendo com que pedestres e veículos escorreguem. Não foi informado se o bueiro estava sinalizado, com tábuas para evitar acidentes e como ocorreu o fato.

