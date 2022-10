Redes Sociais - Reprodução

Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (19) na BR-040, altura do km 610, próximo ao Posto Profeta, no perímetro da rodovia que passa por Congonhas. De acordo com informações, dois veículos, sendo um de passeio e uma carreta, se envolveram no acidente, e o carro ficou totalmente prensado na parte frontal da carreta. O fato aconteceu depois que o motorista do veículo de passeio perdeu o controle, rodou na pista e bateu na lateral de um caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local por um perito da Polícia Civil que passava pela via. A identidade do motorista não foi informada.

Segundo a VIA 040, há interdição total no sentido Rio de Janeiro e parcial no sentido Distrito Federal. A lentidão no sentido Rio de Janeira chega a 3 km e sentido Distrito Federal a 2 km.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não há previsão de liberação da via.

Tags:

acidente | Arrebite | Belo Horizonte | BR-040 | BR-101 | cocaína | Conselheiro Lafaiete | Exames | Guarapari | São gonçalo