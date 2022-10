Copasa - Divulgação

Com o objetivo de aprimorar a prestação de serviços e oferecer mais qualidade aos seus clientes na Zona da Mata mineira, a Copasa vem investindo em obras de melhoria do sistema de abastecimento de água e na implantação, ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário em diversas cidades da região. Ao todo, a companhia espera investir cerca de R$ 200 milhões nestas localidades até 2024.

Entre os 69 municípios atendidos na região estão importantes polos que movimentam a economia do estado, como é o caso de Além Paraíba, Rio Pomba, São João Nepomuceno, Visconde do Rio Branco e Ubá, onde estão sendo realizados os principais investimentos.

Somente em Ubá, os investimentos da Copasa no sistema de esgotamento sanitário ultrapassam R$ 100 milhões, podendo ser considerado um dos maiores investimentos da companhia atualmente. As obras estão sendo realizadas em uma única etapa e deverão ser entregues no próximo ano, beneficiando mais de 90% da população local com a coleta e o tratamento de esgoto doméstico.

Já em São João Nepomuceno, a Copasa avança com a segunda etapa das obras de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário, onde estão sendo investidos mais de R$ 21,5 milhões. Essa etapa inclui a construção de redes coletoras, linhas de recalque, interceptores de esgoto e também a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A expectativa é que essas obras sejam concluídas também em 2023, levando saúde e qualidade de vida para mais de 21 mil são-joanenses.

O mesmo está acontecendo em Além Paraíba e Visconde do Rio Branco, onde a Copasa deu início, em agosto deste ano, à segunda etapa das obras de esgoto. Somente nesta etapa, a companhia está realizando, em Além Paraíba, R$ 16,7 milhões e, em Visconde do Rio Branco, o valor chega a R$ 25,4 milhões. Com esses investimentos, somados aos da primeira etapa, até 2024 a Copasa levará a coleta e o tratamento de esgoto para mais de 26 mil além-paraibanos e mais de 30 mil rio-branquenses.

Ainda em agosto deste ano, a Copasa também deu início às obras da primeira etapa da ampliação do sistema de esgotamento do município de Rio Pomba. Nesta etapa, com investimento de R$ 7 milhões, a companhia prevê, até 2023, implantar mais de 8 mil metros de redes coletoras; cerca de 1,3 mil metros de interceptores, além das ligações prediais. Já nesse primeiro momento, será possível aos mais de 14 mil rio-pombenses perceber os impactos positivos das obras para a cidade, uma vez que com a interceptação do esgoto, o mesmo deixará de ser descartado nos corpos d’água da malha urbana.

É importante lembrar que, ao se fazer o tratamento do esgoto nos municípios, todas as cidades localizadas ao redor também serão beneficiadas, preservando a qualidade da água do manancial que irá abastecer essas cidades. Soma-se também a valorização imobiliária e do turismo; a redução de doenças e o aumento da disponibilidade de água de boa qualidade, reforçando a segurança hídrica do abastecimento da região.

Sistema de Abastecimento de Água

Além dos investimentos na ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário, a Copasa também vem investindo na ampliação do sistema de abastecimento de água de Ubá, por meio de uma obra complementar de captação de água no Rio dos Bagres.

Além dos R$ 12 milhões que já foram investidos, a Copasa está investindo mais R$ 7 milhões nesta obra contemplando, além da nova captação, uma elevatória de água bruta; uma adutora de água bruta; uma caixa de transição na unidade de reservação, a conclusão da caixa de controle e vazão, e a interligação à Estação de Tratamento de Água (ETA).

Com previsão de entrega para 2023, essa ação da Copasa visa manter a regularidade do abastecimento de água potável à população local, além da execução de obras de infraestrutura necessárias para a captação complementar de água suficiente e adequada para abastecer de forma eficiente toda a demanda, atual e futura, de Ubá, especialmente nos períodos de estiagem.

Além disso, a obra ainda prevê a implantação de 4,5 quilômetros de rede adutora de água bruta – destinada a conduzir a água da captação até a estação de tratamento - e também melhorias e ampliação da capacidade de tratamento de água com a implantação de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), capaz de tratar 24 litros de água por segundo. Com a nova ETA instalada, o sistema de abastecimento de água de São João Nepomuceno terá a capacidade de tratar mais de 8 milhões de litros de água por dia.

Outra importante mobilização da Copasa é a construção de Unidades de Tratamento de Resíduos (UTRs), onde os resíduos gerados a partir do tratamento da água recebem a destinação correta, evitando assim, que eles sejam descartados nos corpos hídricos. Na Zona da Mata estão sendo contemplados os municípios de Matias Barbosa, Miraí, Rio Pomba, São Geraldo e Teixeiras. Essas localidades receberão parte do investimento de R$ 35,5 milhões para esse fim, destinados a um total de 39 municípios localizados no âmbito da Unidade de Negócio Sul (UNSL) da Copasa - que compreende, além da Zona da Mata, as regiões do Campo das Vertentes, Sul e Sudoeste do estado.

Seguindo a mesma linha de oferecer água tratada em quantidade e qualidade, a Copasa está investindo mais de R$ 12 milhões em obras para a ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água de São João Nepomuceno. Entre as ações que vão garantir a regularidade no abastecimento de água para a população, esse valor contempla a implantação de uma nova captação de água no Rio Novo, em substituição à existente no Ribeirão Carlos Alves, atendendo a uma demanda antiga do município, especialmente no que diz respeito à qualidade da água do manancial.