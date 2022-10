Foto: Pixabay - Menor foi abordado durante patrulhamento da PM

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (19), em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com a PM, o menor foi abordado durante um patrulhamento no bairro Santa Matilde. Com ele, foram encontrados 30 pedras de crack, 9 pinos de cocaína e uma balança de precisão.

O adolescente recebeu voz de prisão e foi conduzido para à Delegacia de Polícia.

Tags:

Adolescente | Detido | DPCA | Drogas | Furto | Geral | Guarda Municipal | Lesão corporal | Menor infrator | PM | Polícia | roubo | Sorocaba | Tráfico