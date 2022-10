https://www.silvanalves.com.br/ - Reprodução

O Corpo de Bombeiros de Muriaé foi acionado na tarde desta quarta-feira (19) e as informações davam conta de que o corpo de um homem de aproximadamente 50 anos de idade havia sido encontrado boiando nas águas do Rio Preto, no bairro São José.

Os militares foram de imediato para o local, fizeram o resgate e acionaram a Polícia Militar e a Perícia Criminal da Polícia Civil. O delegado Gladyson de Souza esteve no local e iniciou os trabalhos investigativos, e teve contato com os familiares que também moram no São José.

O homem estaria com um ferimento na cabeça. O corpo foi encaminhado para o IML e posteriormente seria liberado para os familiares.

Informações no site https://www.silvanalves.com.br/

Tags:

Afogamento | bombeiros | Chuvas | Corpo de Bombeiros | Corpos | Desaparecidos | Geral | Ibiúna | Lago | morte | naufrágio | Paraty | Resgate | rio | Rio de Janeiro | Sepitiba