Divulgação Prefeitura de Matias Barbosa - Setor de Zoonoses indica atitudes que devem ser tomadas para evitar acidentes com animais peçonhentos

Três casos de acidentes com aranhas foram registrados pelo setor de Zoonoses do Departamento de Saúde de Matias Barbosa ao longo de 2022. A última ocorrência foi notificada em outubro. De acordo com o Município, alguns fatores como época de procriação e acumulo de lixo e entulho podem ocasionar a proliferação de vários tipos de animais peçonhentos. Por isso, a Prefeitura reforça as ações de conscientização da população.



Conforme o Serviço de Soroterapia e Profilaxia da Raiva Humana do Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Geraldo Teixeira, referência para Juiz de Fora e outros 36 municípios da Zona da Mata no atendimento às vítimas de animais peçonhentos e transmissores da raiva, os casos notificados no município são referentes a aranha marrom.

O vice-prefeito de Matias Barbosa, Maurício Domingos dos Reis, que é médico veterinários, destaca que há duas espécies de aranhas que representam maior incidência em Matias Barbosa e região: Loxosceles (aranha-marrom), Phoneutria (aranha armadeira).

No início do mês, Maurício realizou uma palestra sobre animais peçonhentos a educadores da Escola Estadual Cônego Joaquim Monteiro. Além do reforço para o repasse do conteúdo aos alunos, a escola fica próximo a mata e por este motivo algumas recomendações foram passadas. Entre elas:

-Manter limpos quintais e jardins, não acumulando folhas secas, lixo e entulhos;

-Remanejar periodicamente materiais de construção que estejam armazenados, usando luvas de raspa de couro para proteger as mãos;

-Colocar o lixo em sacos plásticos fechados para evitar baratas e outros insetos, que servem de alimentos para estes animais;

-Conservar camas e berços afastados, no mínimo, dez centímetros da parede;

-Não pendurar roupas na parede;

-Verificar cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama, antes de usá-las;

-Limpar periodicamente ralos de banheiros, cozinha e caixas de gordura;

-Rebocar frestas nas paredes e calafete móveis e rodapés, para que não apresentem vãos.



Em caso de acidente, as recomendações são:

-Lavar o local da picada;

-Usar compressas mornas, pois ajudam no alívio da dor;

-Elevar o local da mordida;

-Procurar o serviço médico mais próximo;

-Quando possível, levar o animal para identificação.